رياضة | عضو مجلس الأهلي يشكو تركي آل الشيخ إلى النائب العام

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو مجلس الأهلي يشكو تركي آل الشيخ إلى النائب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر محمد زكريا سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ردًا على الفيديو الذي أعلن فيه محمد حمودة محامي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا بالتقدم ببلاغ ضد عضو مجلس الأهلي إلى النائب العام.

وقال سراج في الفيديو :"أحب أن أوصل 5 رسائل، الأولى، أن مهما تحدثت وعبرت عن ما أشعر لن أوفي جماهير الأهلي حقهم من المساعدة والدعم والحب الذي رأيته الأيام الماضية، لأن هذا الجمهور الكبير عندما يكون في ظهر أحد فهذه نعمة من الله وأشكركم، وفخور أنني ضمن أسرة النادي الأهلي".

وأضاف :"الرسالة الثانية، أشكر كل جماهير الأهلي الذين ساندوني وجماهير الزمالك التي ساندتني أيضًا وحتى الذين تجاوزوا في حقي فأنا مسامح لأننا أولاد بلد واحدة، وأقولها دائمًا خلافنا ليس مع الزمالك وجماهيره ولكن مع أشخاص أساءوا للبلد".

وتابع :"الرسالة الثالثة وهي موجهة للأصدقاء من المملكة العربية السعودية الذين ساندوني وتواصلوا معي وأكدوا على دعمهم".

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وزاد :"الرسالة الرابعة، كل الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم القامة الكبيرة محمود الخطيب، أعتز بهم وأقدرهم، في بعض الناس ممكن يكونوا قاموا بتحليل جملة انا قلتها وهي "انا عيني مش مكسورة" وانا بالفعل عيني مش مكسورة وستظل كذلك، البعض فسر ذلك على أنني أعكس هذا على أعضاء المجلس، وهذا عار تمامًا من الصحة والمقصد ونيتي، لأن لو هناك أشخاص آخريين سينعكس عليهم الأمر فهم أشخاص مسؤولين كبار في أندية أخرى يعرفون أنفسهم جيدًا، وهم أكثر ناس يصرحون كل يوم عن الاخلاق والمبادئ والعين المكسورة وهما أصلا إللي عنيهم مكسورة من زمن الزمن وسمعتهم سبقاهم".

وأشار :"لو انا أقصد شئ من "عيني مش مكسورة" فأقصد هؤلاء ولا أقصد زملائي في أعضاء مجلس إدارة الأهلي، نحن بيننا روابط اجتماعية وأسرية قوية جدًا"

وواصل :"الرسالة الخامسة، انا مازلت ثابت على موقفي وسأظل كذلك، تعلمت أن من يسير على الحق ربنا لا يخذله، ولو هناك بلاغ سب وقذف مرفوع ضدي فمن حق أي أحد أن يفعل ما يحلوا له في النهاية نحن دولة قانون ولو هناك بلاغ تقدم ضدي سأتقدم انا ببلاغين واحد سب وقذف والثاني التشهير بوالدي بدون أي إثبات وهو سقط في هذا الخطأ وكتب كلام ليس صحيحًا ولن أتنازل عن حقي، ولو هناك محامي تحدث أمس، فأنا لدي اثنين من المستشارين وهم سيتولون الأمر".

وأتم :"في النهاية سأدافع عن حقي، والإصرار من صفاتي، وسأستمر ولا أتعب ولا أمل، وفي النهاية ربنا هو العدل والحق، وأقول هذا الكلام ليس بصفتي مسؤولًا في النادي الأهلي أو الجامعة الأمريكية، انا أتحدث بصفتي مواطن مصري حر لديه كرامة، والكرامة هي سمة المصريين الأولى من أكبرهم لأصغرهم، الكرامة في دمنا، وأخر شئ مصر أم الدنيا والأهلي أعظم ناد في الكون".