رياضة | أخر تطورات تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أخر تطورات تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، منذ فترة تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء لضمان وجوده في الفريق لفترة أطول.

واقترب الزمالك بشكل كبير جدا من تمديد عقد كارتيرون بعد أن اتفق الطرفين على كافة التفاصيل وبدأ النادي في تجهيز العقود الجديدة.

وسيحصل باتريس كارتيرون على زيادة بنسبة ٢٠٪ في راتبه في عقده الجديد مع النادي الأبيض.

وينتظر مسئولو الزمالك حسم مصير الموسم الجاري من بطولة الدوري المصري الممتاز سواء بالاستكمال أو الإلغاء ليقوم بعد ذلك بتجديد عقد كارتيرون مع الفريق.

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ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٨ نقطة.

وفي سياق أخر، قرر "باتريس كارتيرون" المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، حسم الجدل حول ضم ظهير أيسر جديد للقلعة البيضاء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية مقربة من الزمالك، أن الفرنسي لا يرغب في ضم ظهير أيسر جديد للقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير، أن كارتيرون أغلق الملف بشكل شبه رسمي، حيث يرى أن الفريق يمتلك لاعبين في هذا المركز، وهما "محمد عبد الشافي" و"عبد الله جمعة" بالإضافة لنجم النادي الصاعد "أحمد أبو الفتوح" الذي يخوض إعارة ناجحة مع سموحة، منذ منتصف الموسم الماضي.