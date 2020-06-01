رياضة | ليفربول يتضامن مع جورج فلويد بعد واقعة العنصرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يتضامن مع جورج فلويد بعد واقعة العنصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص نادي ليفربول على تقديم الدعم والتضامن مع عائلة جورج فلويد بعد قتله على يد الشرطة الأمريكية في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، موجهين دعمهم للأفراد الذين يتمتعون بالبشرة السمراء.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جثا جميع لاعبي ومدربي "الريدز" على ركبهم حول دائرة وسط الملعب في ملعب "أنفيلد"، والتقطوا صورة من المدرجات في لقطة رائعة تضامنا مع جورج فلويد الأسمر البشرة والذي لقي حتفه على يد شرطي أبيض البشرة في الولايات المتحدة الاثنين 25 مايو.

وشارك العديد من نجوم ليفربول الصورة وأرفقوها بعبارة: "الوحدة قوة".

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يذكر أن الجلوس على الركبة يذكر بلاعب كرة السلة الأمريكي كولين كابيرنيك عندما جثا على ركبته عام 2016، أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي، اعتراضا على وحشية الشرطة وعدم المساواة العرقية في الولايات المتحدة.

وكانت هذه الحلقة التدريبية الأولى التي عقدها ليفربول في "أنفيلد" بحضور المجموعة بأكملها منذ تعليق الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.