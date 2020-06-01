رياضة | تقارير.. سباق فورمولا 1 في البرازيل سيُقام بحضور الجماهير

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير.. سباق فورمولا 1 في البرازيل سيُقام بحضور الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أمريكية، أنه من الممكن إقامة سباق فورمولا 1 البرازيلي في نوفمبر المقبل وسط حضور الجماهير، وذلك بالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال تاماس روهوني رئيس اللجنة المنظمة لسباق فورمولا-1 البرازيلي، في تصريحات لمجلة "فوربس"، إن الاستعدادات ستجرى كما هو مخطط، مضيفا :"نحن واثقون من أن مضمار إنترلاجوس سيشهد استضافة سباق رائع مجددا."

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وأشار روهوني إلى أنه يتوقع التأكيد على موعد السباق، المقرر في 15 نوفمبر، من قبل الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا)، وبالتالي يمكن طرح تذاكره للجماهير.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه أعداد المصابين بعدوى كوفيد-19 في البرازيل بشكل كبير.

وينتظر أن تنطلق منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 هذا العام في أستراليا في يوليو المقبل بدون حضور جماهير، حيث تأثرت السباقات العشرة الأولى في الموسم إما بالتأجيل أو الإلغاء بسبب أزمة الجائحة.