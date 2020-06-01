رياضة | خطوة واحدة تفصل بايرن ميونيخ من ضم نجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل بايرن ميونيخ من ضم نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية عن اقتراب بايرن ميونخ الألماني من التعاقد مع الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن عقد ساني مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف 2021 ويعمل مسئولو النادي البافاري على التوصل لإتفاق مع النادي الإنجليزي حول قيمة الصفقة.

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وقال أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ السابق في تصريحات لوسائل الإعلام:"مع وجود جوشوا كيميش ونيكلاس سول وديفيد ألابا وتياجو بالإضافة إلى ليروي ساني فإنه سيكون لدينا فريق شاب وحيوي".

واختتم أولي هونيس تصريحاته قائلاً:"يمكنني أن أتخيل إذا سارت الأمور على ما يرام فأن حقبة جديدة قد بدأت في بايرن ميونخ".