رياضة | فايلر يرفض كل الحلول ويتمسك بصاحب الطول الفارع

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض كل الحلول ويتمسك بصاحب الطول الفارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، بالتعاقد مع المدافع العالمي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب فايلر بالتعاقد مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، من أجل النهوض بحط دفاعه بالموسم الجديد.

وأكد فايلر، خلال جلسته مع إدارة الكرة ولجنة التخطيط، أن حجازي هو الحلقة المفقودة داخل صفوف الفريق، وسوف يمنح القلعة الحمراء قوة وإضافة في الخط الخلفي.

ويرغب فايلر في ضم أحمد حجازي خاصة في ظل الإصابات الكثيرة التي تضرب الفريق بين الحين والآخر، بهذا المركز، حيث شهد الموسم الحالي إصابة أكثر من لاعب.

ويعاني الأهلي من فقد كل من سعد سمير ورامي ربيعة ومحمود متولي، ولذلك يفضل فايلر ضم صفقة بحجم وخبرة أحمد حجازي، بالموسم المقبل.

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