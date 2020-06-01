رياضة | فايلر يُحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يُحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى النادي الأهلي منذ فترة لتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لفترة أطول ليضمن استمراره مع الفريق.

وبدأ مسئولو الأهلي بالفعل في التفاوض مع فايلر بشأن تجديد عقده مع الأحمر وقد أبدى المدرب السويسري موافقته على ذلك ولكن بشروط.

ويريد النادي الأهلي تجديد عقد رينيه فايلر لمدة موسمين قادمين ولكن المدرب رفض ذلك الأمر وأكد أنه يريد تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط وسيرى بعد هذا الموسم ما سيحدث.

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وطلب فايلر من إدارة النادي الأحمر الانتظار حتى يتم حسم مصير مسابقة الدوري المصري الممتاز في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.

وينتهي عقد رينيه فايلر مع النادي الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع بعد ذلك لأي نادي أخر.

ويتواجد النادي الأهلي في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٤٩ نقطة من أصل ١٧ مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.