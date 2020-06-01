رياضة | برشلونة يخطط للحفاظ على نجمه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط للحفاظ على نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن برشلونة يسعى للحفاظ على حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيجن لأطول فترة ممكنة علمًا بأن عقد الحارس الألماني مع النادي الكاتالوني ينتهي في 2022.

وأفاد الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا بأن إدارة برشلونة تكثف من جهودها من أجل التوصل لإتفاق مع تير شتيجن لتجديد عقده مع البلوجرانا.

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وأكد نيكولو شيرا أن الحارس الألماني مازال يرغب في الاستمرار مع برشلونة لكنه يريد الحصول على راتب يصل إلى 10 ملايين يورو سنويًا في حين سيقدم له برشلونة راتب يبلغ 6.3 مليون يورو بالإضافة إلى بعض المكافآت.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن برشلونة سيجتمع في الأسابيع المقبلة مع الحارس الألماني من أجل التوصل لإتفاق لتجديد عقده، حيث أن الطرفان حريصان على الإستمرار معاً.