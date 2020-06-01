شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن فتح مكتب الشهر العقارى داخل النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن فتح مكتب الشهر العقارى داخل النادى من أجل تخفيف الزحام على مكاتب الشهر العقارى فى البلاد.

وجاء قرار المجلس للمساهمة فى رفع الضغط على مكاتب الشهر العقارى كنوع من الدور الوطنى فى ظل أزمة مستجدات فيروس كورونا.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، أنه سيتم تخصيص خيمة داخل النادى لضمان الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على مسافات التباعد بين المواطنين مع الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات الواقية.

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وكان الزمالك ذد أعلن عن فتح باب الاشتراكات الخاص بتجديد عضويات النادى بداية من اليوم الموافق 1 يونيو الجارى، وحتى 30 من الشهر ذاته، على أن تكون مواعيد استقبال الأعضاء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءًا، وتقرر أن يكون دخول الأعضاء من بوابة شارع جامعة الدول فقط.

كما حدد مجلس إدارة الزمالك غرامة مالية بقيمة 1000 جنيه في حالة تخطي الموعد الذي تم الإعلان عنه حتى نهاية شهر يونيو، كما حرص مرتضى منصور على متابعة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا قبل إنشاء خيمة للأعضاء لفتح باب الاشتراك، بداية من تعقيم النادي بأكمله واتخاذ كافة كل الإجراءات الوقائية للأعضاء وموظفي النادي بارتداء ماسك الوجه الطبي وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.