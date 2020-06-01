شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد الإيطالي يدعم حضور المشجعين إلى المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن أمله في أن يتمكن عدد محدود من المشجعين من حضور مباريات الدوري المحلي لدى استئنافه في يونيو، بعد توقف منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال غرافينا في تصريحات إذاعية: مشجعون في الملاعب؟ أمنيتي من القلب هي رؤية حضور محدود لهم في نهاية البطولة، فليس من المعقول أنه في ملاعب تتسع لستين أو ثمانين ألف متفرج، لا مكان لوجود حد أدنى من المشجعين القادرين على حضور المباراة مع كل الإجراءات الوقائية الضرورية.

Advertisements

وتوقفت منافسات كرة القدم في إيطاليا منذ التاسع من مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي بوفاة أكثر من 33500 شخص في البلاد، لكن سلطات اللعبة حددت تاريخ 20 يونيو موعدا أوليا لاستكمال الموسم خلف أبواب موصدة.

وستترافق المباريات مع بروتوكول صحي صارم للحيلولة دون أي التقاط محتمل لعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأقر غرافينا: من السابق لأوانه اليوم السماح للمشجعين بالحضور، لكن مع استئناف البطولة، قد يكون ثمة بصيص أمل لبلادنا. إن السماح لحضور البعض في المدرجات قد يكون وسيلة لمكافأة المتحمسين بعد فترة صعبة.