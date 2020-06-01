الأزمة تتصاعد.. عضو إدارة النادي الأهلي يعلن الحرب ويتقدم ببلاغين ضد تركي آل الشيخ

أعلن عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد سراج الدين، اليوم الإثنين، تقدمه ببلاغين للنائب العام، ضد رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي أليميرا الإسباني، المستشار تركي آل الشيخ.

وقال سراج، في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "مازلت ثابت على موقفي، وسأظل ثابت على موقفي، تعلمت أنه مادمت أسير في الاتجاه الصحيح، فأن الله سينصرني، الله هو الحق."

وأضاف سراج الدين: "إذا كان تركي آل الشيخ، قد تقدم ببلاغ ضدي للنائب العام بتهمة السب والقذف، وهذا هو حقه، نحن في دولة قانون، وهي الكلمة الصحيحة التي تفوه بها، لذا فإذا كان قد تقدم ضدي ببلاغ سب وقذف، فأنا تقدمت ببلاغين للنائب العام ضده.. بلاغ بتهمة السب والقذف، وبلاغ بتهمة التشهير بوالدي، بدون وجه حق وبدون أي دليل أو إثبات على ما ذكره."

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وتابع عضو مجلس إدارة الأهلي: "لقد وقع تركي في خطأ، أنا لن أتنازل عن حقي وإذا كان قد أعلن أنه لديه محامي سيتولى تلك القضية، فأنا لديي 2 من المستشارين والمحامين الكبار، وتواصلت معهما، وهما جلال سعيد ومحمد عثمان، سأظل أدافع عن حقي، ومن صغري لدي إصرار على أخذ حقي كاملًا، ولا أقول هذا الكلام كمسئول في النادي الأهلي أو كأستاذ في الجامعة الأمريكية، إنما أقول ذلك بصفتي مواطن مصري لديه كرامة، وهو أمر معروف لدي المصريين.. الكرامة في دمنا، ربنا كبير.. مصر أم الدنيا، والنادي الأهلي أعظم نادي في الكون."

وفي وقت سابق، أعلن تركي آل الشيخ تقدمه ببلاغ إلى النائب العام، ضد محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بتهمة السب والقذف.

وخلال الأيام الماضية، نشبت أزمة بين تركي آل الشيخ ومحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهليـ ليتضح بعد ذلك أن سبب الأزمة هو قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء حسام عاشور.

وكشف عاشور عن كواليس خلافه مع إدارة الأهلي بعد الاتفاق مع تركي آل الشيخ على تفاصيل اعتزاله.