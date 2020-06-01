شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع بيراميدز ينضم إلى ثلاثى الأهلى فى تدريبات فترة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، إلى عمرو السولية ورامى ربيعة وحمدى فتحى، لاعبى الأهلى، فى التدريبات التى يخوضها الثلاثى فى أحد الملاعب الصغيرة، تحت إشراف أحد أخصائى التأهيل، وذلك من أجل الاحتفاظ بلياقته البدنية، نظرا لتوقف النشاط الكروى فى مصر منذ شهر مارس الماضى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويحرص ثلاثى النادى الأهلى رامى ربيعة، وعمرو السولية، وحمدى فتحي، على نشر صور لهم خلال وصلة التدريبات على أحد الملاعب الصغيرة، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى خاصة أنه حتى الآن لم يتحدد مصير الموسم الكروى بعد توقفه لتجنب فيروس كورونا الذى اجتاح العديد من دول العالم وأجبر الملايين على البقاء فى منازلهم للوقاية من الفيروس.

ويخضع حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى مع الثلاثى منصور والسولية وربيعة إلى برنامج تدريبى بعد تماثله للشفاء من إصابته فى الركبة، وكان الأهلى قد أعد ملفا شاملا لاتحاد الكرة عن تفاصيل العملية الجراحية التى أجراها حمدى فتحى لاعب الفريق قبل عدة أشهر فى غضروف الركبة بألمانيا، من أجل تحصيل تكاليف العملية الجراحة وتذاكر السفر إلى ألمانيا أكثر من مرة للجراحة والتأهيل، باعتبار أن اللاعب تعرض للإصابة مع المنتخب الوطنى الأول فى نوفمبر الماضى حيث يتحمّل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة، حسب لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لذا أرسل مسئولو النادى تقارير وفواتير العلاج الخاصة باللاعب، لاسيما أن برنامج التأهيل لم ينته بعد، وإن كان حمدى فتحى قد اقترب من العودة للتدريبات الجماعية وسيكون قادراً على ذلك خلال أسابيع قليلة ومع عودة التدريبات المُجمّدة حالياً بسبب وباء "كورونا".

وينتظر مسئولو النادى الأهلى الحصول على تكاليف علاج حمدى فتحي من اتحاد الكرة مثلما حدث مع مروان محسن مهاجم الفريق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال أمم أفريقيا قبل الماضية (الجابون 2017) وحصل الأهلى على ما يقرب من مليون جنيه من اتحاد الكرة، بخلاف نصف قيمة عقده فى الموسم الذى أُصيب فيه من الاتحاد الدولى للكرة القدم.