شكرا لقرائتكم خبر عن على غزال معلقًا على أزمة عمرو وردة: رئيس النادي أكد أنه لم يلتزم في التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علي غزال، لاعب فريق لارسيا اليوناني، عن أنه رفض العودة إلى مصر أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف النشاط الرياضى على مستوى العالم بسبب تواجد ابنته في بلجيكا لذلك فضل التواجد في أوروبا وليس مصر، قائلا: "لم أفكر في العودة إلى مصر خلال الأزمة بسبب ابنتي المتواجدة في بلجيكا، الأفضل أن أكون في أوروبا وليس مصر".

وأوضح على غزال خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورت" أن الحياة والتدريبات في اليونان، بدأت تعود لطبيعتها، بعد التوقف الذي حدث بسبب فيروس كورونا المستجد قائلاً: "الحياة بدأت في العودة تدريجيًا في اليونان والأمر أشبه بما قبل انتشار الفيروس الإجراءات بدأت تظهر في الوقت الحالي مثل ضرورة ارتداء الكمامة خلال وسائل المواصلات العامة بدأنا في التدريبات بشكل طبيعي لأكثر من أسبوع، بعد خضوعنا لاختبارات فيروس كورونا" .

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وعلق على غزال على أزمة زميلة عمرو وردة لاعب لاريسا قائلا: "لم أكن متواجدًا باليونان وقت الأزمة وبعد عودتي رئيس النادي أكد لي أن اللاعب لم يكن ملتزمًا في التدريبات وعمرو وردة أغلق هذا الملف وعاد لنادي باوك" .

وأختتم على غزال حديثه أنه في الوقت الحالي لا توجد أي عروض رسمية موضحًا لا أمانع في خوض الانتقال إلى أي من الدوريات العربية".