هل يكون بابل "أنجولي جديد" فى الدورى المصرى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب اري بابل جناح أول أغسطس الأنجولى المهاجم، من التواجد فى الدورى المصرى، ليصبح أنجولى جديد ينضم لسلسة اللاعبين الذين سبق وتواجدوا فى "الايجيبشن ليج"، حيث أنهى مسئولو الزمالك اتفاقهم مع "بابل" من أجل الانضمام لصفوف ابناء ميت عقبة بداية من الموسم المقبل، في ظل رغبة مسئولي الأبيض في تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن أن إدارة النادي نجحت في إنهاء كل الاتفاقات مع أري بابل بما فيها مستحقاته وكذلك مدة العقد ويتبقي فقط التوقيع الرسمي والإعلان عن الصفقة.

وأكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن الإدارة بصدد الإعلان عن إتمام ثنائى أجنبى جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق والاستعداد لموسم قوى، لافتًا إلى إن الفارس الأبيض سيبرم 3 صفقات فى الموسم الجديد، من بينهم ثنائى أجنبى. وبسؤاله عن الاقتراب من التعاقد مع أري بابل، قال رئيس الزمالك، إنه بالفعل اقترب من إتمام التعاقد مع ثنائى أجنبى -رافضًا ذكر أسمائهم- مؤكدًا إنه ينتظر مرحلة توقيع العقود فقط بعد أن تم الاتفاق على كل شيء، ومن بعدها سيتم الإعلان عن إتمام الصفقتين. وبات الأنجولى آرى بابل قريبًا من أسوار القلعة البيضاء خاصة في ظل علاقته القوية بثلاثى الفريق الأبيض شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى، حيث يرتبط بعلاقة قوية مع الثلاثى خاصة عبد الله جمعة الذى يبادله دائما الرسائل عبر موقع التواصل الاجتماعى. Advertisements وأبدى جناح أول أغسطس الأنجولى المهاجم موافقته المبدئية ورغبته فى ارتداء قميص الزمالك بالموسم الجديد عبر موقع "إنستجرام" وبسؤال مصدر مقرب من لاعبى الفريق الأبيض أوضح رغبة الجناح الأنجولى فى الانضمام إلى صفوف الزمالك بالموسم المقبل، حال رغبة مسئولي قلعة ميت عقبة فى ضمه إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد بعدما كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادى الزمالك بشأن ضم اللاعب الذى قدم مستويات رائعة مع ناديه الحالى. وسجل بابل هدفًا فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم قبل خروج فريقه من مرحلة المجموعات في شباك نظيره زيسكو يونايتد الزامبي فى اللقاء الذى انتهى بتعادل الفريقين 1-1 فى زامبيا، بعدما شارك فى 8 مباريات أفريقية هذا الموسم مع فريقه. وبدأ المهاجم والجناح الأنجولى ابن الـ25 عاما مسيرته مع أول أغسطس وخاص عدة تجارب احترافية فى البرتغال منذ 2017 وآخرها فى سبورتنج لشبونة الذى غادره بالمجان فى الصيف الماضى إلى ناديه الأنجولى وكان أحد المرشحين فى وقت سابق للانضمام إلى النادى الأهلى.

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