شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ في تعقيم الملاعب تحسبًا لعودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن الإدارة ستبدأ تعقيم جميع ملاعب النادي والبوابات بشكل جيد، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية وتعليمات وزارة الصحة، في انتظار قرار عودة النشاط الرياضي في منتصف الشهر الجاري، مشيرًا إلي أن التعقيم سيكون على عدد من المراحل خلال الأيام المقبلة.

وكان نائب نادي المصري البورسعيدي، قد أشار إلي أن النادي طالب من مسئولي بيراميدز، 2 مليون جنيه تفعيلاً لعقد إسلام عيسي المنتقل من صفوف الفريق البورسعيدي الي نادي بيراميدز، في مطلع موسم 2019، مشيرًا إلي العقد ينص علي حصول النادي المصري المبلغ المذكور حال وصول بيراميدز الي نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية بمشاركة إسلام عيسي .

وأضاف الخولي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المصري وضع بندًا في عقد بيع إسلام عيسي لفريق بيراميدز، ينص علي حصول الفريق البورسعيدي لقيمة 2 مليون جنيه حال وصول بيراميدز لنصف النهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، و2 مليون جنيه أخري حال وصول الفريق الي نهائي البطولة، و2 مليون جنيه أضافية حال فوز بيراميدز بكأس البطولة الأفريقية.

ووصل إسلام عيسى مع بيراميدز إلى نصف نهائي الكونفدرالية، قبل أن توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.