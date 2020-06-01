شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح باب تجديد الاشتراكات للأعضاء والغرامة 1000 جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، فتح باب الاشتراكات الخاصة بتجديد عضويات النادى بداية من اليوم 1 يونيو الجارى وحتى 30 من الشهر ذاته، على أن تكون مواعيد استقبال الأعضاء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وتقرر أن يكون دخول الأعضاء من بوابة شارع جامعة الدول فقط.

كما حدد مجلس إدارة الزمالك غرامة مالية بقيمة 1000 جنيه في حال تخطي الموعد الذي تم الإعلان عنه حتى نهاية شهر يونيو، كما حرص مرتضى منصور على متابعة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا قبل إنشاء خيمة للأعضاء لفتح باب الاشتراك، بداية من تعقيم النادي بأكمله واتخاذ كافة كل الإجراءات الوقائية للأعضاء وموظفي النادي بارتداء ماسك الوجه الطبي وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.

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وبدأ مسئولو الزمالك في الاستعداد بجدية لعودة النشاط داخل النادي سواء لتدريبات الفرق الرياضية أو استقبال اعضاء النادي خلال الفترة المقبلة ، في ظل العودة المحتملة عقب توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث انهي مسئولو الزمالك تجهيز بوابات التعقيم، وسيتم تركيبها علي مداخل النادي فور اعلان قرار عودة الأنشطة داخل الاندية.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد إن هناك دراسة لعودة النشاط الرياضى فى مصر بشكل تدريجى بداية من يوم 15 يونيو، إلا إنه لم يتم اتخاذ القرار بشكل رسمى حتى الأن.

في سياق مختلف استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي تقسيم لاعبي الفريق الاول الي مجموعتين، بحيث تخوض كل مجموعة مران في توقيت مختلف عقب عودة التدريبات بعد فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا ، وستخوض كل مجموعة تدريب في وقت مختلف، حيث ستؤدي المجموعة الاولي مران صباحي فيما تؤدي المجموعة الثانية مران مسائي، وذلك لتطبيق الاحترازات الطبية خوفا من تعرض اللاعبين لاصابة بفيروس كورونا، كما ستؤدي كل مجموعة المران علي ملاعب قطاع الناشئين بحيث يكون كل ملعب يضم من 5 الي 7 لاعبين تحت اشراف احد اعضاء الجهاز الفني.