شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يوافق على تجديد عقده لمدة موسم إضافى مع الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، اتفاقه بشكل رسمى مع طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر، على تجديد عقد الأخير مع الفريق لمدة موسم إضافى بداية من الموسم المقبل بعد الطفرة التى شهدها سيد البلد على يد المدير الفنى سواء فى الدورى الممتاز ودخوله المربع الذهبى للمسابقة، بالإضافة لتقديمه عروض قوية فى البطولة العربية.
كان مجلس إدارة الاتحاد السكندرى فوض خلال اجتماعه بالأمس محمد مصيلحى لإنهاء التتفاق مع طلعت يوسف على تجديد عقده مع الفريق لمدة موسم إضافى .
من ناحية أخرى أكد محمد مصيلحى أنه يرفض تمامًا فكرة عودة النشاط الرياضى هذه الموسم مع الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، قائلا خلال تقرير بالفيديو في برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: "أرفض عودة الدورى وهناك 14 ناديا رفضوا الاستئناف وأبلغوا اللجنة الخماسية بموقفهم وتخوفهم من استئناف النشاط الكروى".
وأضاف مصيلحى: "أن الـ14 ناديا معندهمش مشكلة في تتويج الأهلى بلقب الدورى هذا الموسم زى كل الدول ما عملت فى أفريقيا وفرنسا وبلجيكا، لكن عودة الدورى مرفوضة، ولو النشاط رجع يوم 15 يونيو المقبل أنا مش هفتح النادى".
وأوضح رئيس الاتحاد السكندرى: "أن نادى الاتحاد أقرب الفرق للعب في بطولة أفريقيا السنة الجاية حال استكمال الدورى وكمان دفعت 68% من مستحقات اللاعبين، ولكن صحة الإنسان أهم، بالإضافة أن الاتحاد يمتلك 5 أجانب منهم 4 لاعبين خارج مصر حاليا".
كانت هذه تفاصيل خبر طلعت يوسف يوافق على تجديد عقده لمدة موسم إضافى مع الاتحاد السكندرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.