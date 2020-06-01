الهوكى يستقر على انطلاق دراسة المدربين الـ"أون لاين" منتصف يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف كمال، رئيس اتحاد الهوكى، عن الاستقرار على انطلاق دراسة المدربين التى ينظمها الاتحاد "أون لاين" بدءاً من منتصف يونيو الجارى، كموعد مبدئى حتى الآن، على صعيد المستويات المختلفة بدءا من المستوى الأساسى، من أجل استغلال وقت حظر كورونا فى شىء إيجابى على الصعيد التدريبى والتحكيمى، فى ظل تعليق النشاط وفقا للإجراءات الاحترازية للدولة، مشيرا إلى أن اتحاد الهوكى ملتزم تماما بكافة الإجراءات وعقد اجتماعاته أون لاين أيضا حفاظا على سلامة الأعضاء وأسرة اللعبة على كافة الأصعدة .
وأكد شريف كمال، رئيس اتحاد الهوكى ، على اللجوء إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية لحل أزمة الحافز الرياضى للاعبين فى ظل عدم استكمال 5 منافسات لمراحل سنية مختلفة تتعلق بالحافز الرياضى، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد وضع تصوراً لإنهاء المسابقات فى حال عودة النشاط بقرار من الحكومة خلال المرحلة المقبلة .
كما كشف شريف كمال، رئيس اتحاد الهوكى مسبقا، الاستقرار على عمل موظفى الاتحاد 3 أيام فى الأسبوع "السبت والاثنين والأربعاء"، بعد العودة من إجازة عيد الفطر، وذلك حتى منتصف يونيو لحين اتضاح رؤية عودة النشاط من عدمه بسبب فيروس كورونا .
وكان رئيس اتحاد الهوكى قد كشف مسبقا عن الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للدولة وتعليق النشاط على صعيد جميع المراحل السنية لحماية اللاعبين وأسرة اللعبة.
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