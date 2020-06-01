شكرا لقرائتكم خبر عن الوحش يستعد لغزو الملاعب.. تدريبات من نار لشريف إكرامى استعدادًا للعودة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق، والذى على بعد خطوات من إعلان انضمامه رسميًا لصفوف فريق بيراميدز، فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر ومعظم أنحاء العالم، من أجل تجديد نشاطه وعزيمته للعودة من جديد لغزو الملاعب ومنافسة الحراس على أمل العودة لصفوف المنتخب الوطنى، خاصة أن إكرامى كان بعيدًا عن المشاركة مع المارد الأحمر فى الفترة الأخيرة مما دفعه للرحيل بشكل ودى.

شريف إكرامى صاحب الـ 36 عامًا، يخوض بشكل يومى تدريبات بدنية بحديقة منزله، من أجل الحفاظ على معدل لياقته البدنية وعدم التأثر السلبى الشديد بتوقف مسابقة الدورى والتدريبات، وأظهر المران الذى يؤديه الحارس مدى حفاظه على لياقته ورشاقته وعدم التأثر بالفترة العصيبة التى نمر بها جميعَا.



1

وتلقى شريف إكرامى تأكيداً بأنه سيصبح الحارس الأول ببيراميدز بعد انتقاله إليه بداية من الموسم المقبل، عقب إعلان رحيله عن القلعة الحمراء، بعد عدم توصله لاتفاق مع الإدارة الحمراء بشأن تجديد عقده.

وأكد مسئولو بيراميدز لإكرامى أن موقعه فى التشكيلة الأساسية محفوظ، خاصة أن عدم المشاركة كان أحد أهم أسباب رحيله عن الأهلى، وذلك بغض النظر عن بقاء أحمد الشناوى من عدمه أو التعاقد مع محمد عواد من عدمه.



2

وتلقى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، اتصالاً هاتفياً من أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني، أكد له خلالها أنه سيكون ضمن حساباته الفنية، بمجرد الانتقال لناد والحصول على فرصة اللعب داخله، مؤكداً له أن عدم مشاركته فى الأهلى خلال الفترة الماضية السبب الرئيسي وراء استبعاده.

وأكد أيمن طاهر لإكرامي أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري يثق في قدراته الفنية والبدنية، وأنه سيكون خير داعم للفراعنة بعد حصوله على فرصة اللعب في أي نادي سواء داخل مصر أو خارجها.

Advertisements



3

كما تلقى شريف إكرامي عدداً من العروض المحلية والخارجية منذ إعلانه الرحيل عن الأهلي وفشل جلسة تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ويدخل بيراميدز في مفاوضات مكثفة مع شريف اكرامي للحصول على توقيعه ليلحق بزميله أحمد فتحي الذي أنضم لبيراميدز لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل، كما تقدم كلا من الإسماعيلي وسموحة والجونة بعروض من أجل الحصول على توقيع شريف إكرامي.



4



5



6



7



8