الزمالك يتمسك بـ أحمد سيد زيزو ويرفض احترافه في الخليج

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت قناة نادي الزمالك من خلال برنامج أخبارنا، موافقة مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، علي رحيل أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق إلى صفوف أحد الأندية الخليجية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق متمسك باستمرار اللاعب في الموسم المقبل لأنه أحد اللاعبين الأساسيين الذي يعتمد عليهم الفرنسي في تشكيلته الأساسية، وأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب ما يجعله من اللاعبين "الجوكر" في قائمة الفريق.

زيزو استطاع تسجيل 5 أهداف ويصنع 4 أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 9 أهداف كاملة مع الفريق الأبيض.

حرص أحمد سيد زيزو، على استطلاع رأي الجماهير ومتابعيه عبر إنستجرام، فى اسم ابنته، حيث قام اللاعب بتخيير متابعيه بين اسم "سيليا وايلا" ليختاروا الأفضل من وجهة نظرهم قبل أن يستقر اللاعب على اسم مولودته، التى تمثل له حيرة كبيرة ولم يستقر على اسمها حتى الأن.

ورُزق أحمد سيد زيزو، بأول مولود له "بنت" حيث قام اللاعب بنشر صورته عبر حسابه الشخصى على إنستجرام ، يحمل فيها مولودته وعلق عليها قائلا: "الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلها من عبادك الصالحين واجعلها من الذرية الصالحة".