شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يكشف موقف إنبى انتظارًا لحسم مصير الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، عن مطالبته للاعبى الفريق البترولى بالاستمرار فى التدريبات بصورة يومية، انتظارًا لتحديد موقف النشاط الكروى فى الموسم الجارى حيث شدد على أن تدريبات الفريق البترولى تسير بصورة يومية بشكل منتظم تحت متابعته، من أجل محافظة اللاعبين على لياقتهم البدنية وأوزانهم خلال فترة التوقف الحالية التى بدأت منذ شهر مارس الماضى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك انتظارًا لتحديد الموقف النهائى لمنافسات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وتابع طولان لـ"الخليج 365"، أن الملفات المختلفة بالفريق البترولى متوقفة حاليًا على مسألة عودة النشاط الرياضى من عدمه، حيث يأتى كل تركيزه منصب حول مواصلة اللاعبين للتدريبات والاطمئنان على أحوالهم خلال الفترة الجارية بشكل منتظم حتى يجهز الفريق البترولى بأفضل صورة لأي قرار قد يصدر خلال المرحلة المقبلة.

وقرر الجهاز الفنى لإنبى، تأجيل حسم موقف اللاعبين الأجانب المتواجدين بالفريق البترولى، انتظارًا لحسم مصير النشاط الكروى بعد وجود اقتراحات بشأن فسخ التعاقد مع اللاعبين الأجانب واستقدام لاعبين جدد، فى حالة عدم استكمال مسابقة الدورى الممتاز، إلا أن جهاز الفريق فضل استمرار لاعبى الفريق الحاليين انتظارًا لموقف النشاط الكروى مع التواصل معهم ودعمهم، فى ظل توقف النشاط الكروى.

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ومن المنتظر أن يعقد حلمى طولان المدير الفنى لإنبى، جلسة مع إدارة النادى البترولى عقب تحديد مصير الموسم الكروى، من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بالفريق فى الموسم المقبل حال إلغاء الموسم الكروى الحالى ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وهزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبل مثلها، ويبحث حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى خلال الفترة الحالية مواصلة العمل نحو حفاظ اللاعبين على أوزانهم ولياقتهم بأفضل صورة من خلال المتابعة اليومية للبرنامج التدريبى الذى وضعه لهم.