شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حكم كرة السلة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب أحمد خيرت لاعب السلة السابق بنادى الزمالك، والحكم الدولى للعبة، بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليه خلال الساعات الماضية، وتبين إصابته بالفيروس، وجارٍ خضوعه للعلاج .

اكد أحمد الفلكى رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة السلة أنه تواصل مع الحكم المصاب، وأكد له أنه أجرى تحليل مسحة الكورونا وأثبتت إيجابية العينة، وأن الفيروس أصابه بعد مخالطة شقيقه الذى يعانى من الكورونا .

وأضاف رئيس اللجنة أن أحمد خيرت فى بداية الأعراض، ويخضع للعزل المنزلى، وفقًا للأدوية والعلاج التى حددها له الطبيب، خاصة وأن الأعراض ما زالت تحت السيطرة .

كان اللاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة السابق بالقلعة البيضاء تم نقله لإحدى مستشفيات مصر الجديدة وذلك لتلقي العلاج، بعد إصابته بفيروس كورونا وتدخل مجلس ادارة الزمالك لعلاج اللاعب وتزفير سبل الراحة له.

Advertisements

ودخل عبد الوهاب غؤقة عناية مركزة إلا أنه بعد تحسن حالته تم نقله إلى حجرة أخرى.

يذكر أن الدكتور مجدى أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة، أكد صعوبة إلغاء مسابقة بطولة الدورى أوغيرها من المسابقات التى ينظمها الاتحاد بشكل عام، وقال أبوفريخة خلال حوار أجراه عبر بث مباشر للصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة السلة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "إلغاء المسابقات أمر غير وارد، فالموسم كان على وشك الانتهاء، يتبقى فى الدورى مباراة أو اثنين بين الأهلى والجزيرة، ويتأهل الفائز لمواجهة الاتحاد فى النهائي، وفى كأس مصر وصلت المباريات لدور ال8 ويمكن انهاء المسابقة فى غضون 4 أيام