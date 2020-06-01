شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وصيانة المركز الأولمبى استعداداً لعودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى لعودة النشاط تدريجيا، فى الموعد الذى أعلنه أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمقرر له منتصف يونيو الجارى، وفقا لقرارات مجلس الوزراء، بإجراء أعمال الصيانة والتعقيم قبل انطلاق وعودة النشاط .

وأكد عاطف حمودة، مدير المركز الأولمبى، أن المركز حاليا لا يوجد به أى فرق أو منتخبات قومية للتدريب، ولا يوجد نزلاء بالفندق، أو استخدام له، انتظارا للموعد الذى حددته الوزارة .

وأضاف حمودة أن عمليات الصيانة والتعقيم تجرى يوميا بالمركز فى كل أنحائه وصالاته وطرقاته، لضمان سلامة وصحة اللاعبين فور انتظامهم فى التدريبات وعودة النشاط تدريجيا .

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واستغل مسئولو وزارة الشباب والرياضة توقف النشاط الرياضى لإجراء المتابعة المستمرة وصيانة الملاعب والصالات الرياضية للمركز الأولمبى لتدريب المنتخبات القومية بالمعادى تنفيذًا لتوجيهات دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير كفاءة وأداء وجودة المركز الأولمبى حتى يكون الصرح الرياضى جاهزًا للعمل بأفضل حال بعد فترة التوقف بسبب الظروف الحالية التى يمر بها العالم.

وكان عاطف حمودة مدير المركز الأولمبى بالمعادى لتدريب المنتخبات الوطنية، قد شدد على عدم وجود أى لاعب على الإطلاق يخوض تدريبات فى المركز خلال هذه الفترة وفقًا لتعليمات دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعد انتشار فيروس كورونا وتعليق النشاط الرياضى فى كل الألعاب .