شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من الصربي زوران مانولوفيتش على تدريب الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المغربي محمد رزقي، وكيل أعمال الصربي زوران مانولوفيتش، مدرب الوداد المغربي السابق، عن موقف المدرب من الموافقة على تدريب الإسماعيلي، بعدما تلقيه مفاوضات شفوية من أجل تولي القيادة الفنية خلفًا للفرنسي ديديه جوميز، الذي تفكر الإدارة الصفراء في إنهاء عقده حال إلغاء الدوري أو بنهاية الموسم الحالي اذا ما تقرر استكماله.

ووضع نادى الإسماعيلي الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى السابق للوداد المغربى، ضمن اهتماماته للتعاقد معه خلفا للفرنسى ديديه جوميز الذى يستعد للرحيل عن الفريق بداية من الموسم الجديد.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للدراويش فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مثلها، وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكهم مثلها .

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وقال موقع " le360 " المغربى، إن الإسماعيلى يفاضل بين زوران مانولوفيتش مدرب الوداد السابق، وتاكيس جونياس مدرب وادى دجلة السابق، لتولى قيادة الفريق خلفا للفرنسى ديدى جوميز، الذى لاينوى الفريق التجديد له.

وكان فريق الوداد المغربى قد فسخ التعاقد مع المدرب الصربى زوران، بعد إقصاء الفريق من منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال وتذبذب نتائجه على مستوى البطولة الاحترافية الاحترافية.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.