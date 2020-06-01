شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: شيكابالا موهبة فذة.. والسوشيال ميديا تضم عناصر مُخربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن آفة الكرة المصرية وسبب انتشار التعصب بين جماهير الأهلى والزمالك تكمن فى نظام القطيع عبر مواقع السوشيال ميديا، وفقا لقوله. وأضاف محمد عادل فى تصريحات عبر برنامج "وان تو" والذى يقدمه حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "مشكلتنا هى نظام القطيع فى الكرة المصرية، السوشيال ميديا فيها عناصر مخربة تدعم الإرهاب والفتن بين الجمهور زى أزمة الهجوم على شيكابالا".

وأضاف عضو المقاولون ، "هناك موتورين يتعمدون تغذية التعصب بين الأهلى والزمالك، شيكابالا موهبة فذة، مش عاجبك متقلش أدبك وخلاص، لا داعى للانسياق وراء الهجوم على السوشيال هناك جماعات منظمة تعمل لهدم الرموز فى الأهلى والزمالك والإسماعيلى، لم نتعظ حتى من فيروس كورونا، ومازال هناك مشاكل وأزمات رغم توقف النشاط".

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب وكان أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى السابق، قد أكد أن بطولة كأس مصر لن يتم إلغاؤها فى الموسم الجارى، رغم فترة التوقف الطويلة التى بدأت منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وغموض مصير الموسم بأكمله بما فى ذلك مسابقة الدورى العام، واستشهد شوبير بتصريحات محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والذى أكد أن مباريات الكأس لا تمثل عبئاً على جدول المسابقات، خاصة أن المباريات المتبقية من عمر المسابقة معدودة.