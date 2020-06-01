شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: كورونا حرم المنتخب من مواجهة ألمانيا وفرنسا وديا في يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه كان يخطط لمواجهة ألمانيا وفرنسا وديًا خلال شهر يونيو الجاري، استعدادًا لأولمبياد طوكيو.. وقال غريب: "اتفقنا مع ألمانيا وفرنسا بشكل رسمي على خوض مباراتين وديتين معهما في الشهر الجاري، لكن أزمة كورونا وتوقف النشاط في كل بلاد العالم تسبب في توقف كل شيء".

جدير بالذكر أن الأولمبياد تم تأجيلها لمدة سنة بحيث تقام العام المقبل، بدلًا من العام الجاري، بسبب جائحة كورونا.

يترقب شوقى غريب، ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن موقف الدورى العام، ويفكر غريب جدياً فى إقامة معسكر مغلق للفراعنة فى شهر أغسطس المقبل فى حال عدم استئناف النشاط، لاسيما أن الأجندة الدولية تشهد توقفا فى شهر أغسطس المقبل، ويرغب المدير الفنى فى التواصل مع لاعبيه ومتابعة حالتهم الفنية والبدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. Advertisements وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة شهر يونيو 2021 موعداً لانتهاء الدورى العام فى الموسم الجديد، لمنح الفرصة للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب للاستعداد لأولمبياد طوكيو التى ستقام فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021، حيث يرغب المدير الفنى فى خوض معسكر طويل يتخلله مباراتان وديتان من العيار الثقيل مع منتخبين من ضمن المنتخبات المتأهلة لهذا المحفل الكبير. ويرغب مسئولو اتحاد الكرة فى حسم مصير الدورى الحالى، سواء بالاستكمال أو بالإلغاء، حتى يتحدد موعد انطلاق الموسم الجديد الذى يشهد توقفات كثيرة مثل بطولة أمم أفريقيا 2021 وكأس العالم العسكرية. وكشف عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم حسم مصير مسابقة الدورى العام هذا الموسم خلال الأيام المقبلة، وبعد سلسلة اجتماعات مع وزير الرياضة واللجنة الطبية العليا التى تم تشكيلها لتقييم الوضع الحالى ووضع الإجراءات اللازمة لعودة النشاط، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لديه خطة لعودة الدورى ولكنه ينتظر قرار الدولة المصرية متمثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الصحة. وقال الجناينى فى تصريحات له، إن اتحاد الكرة سيحسم مصير الدورى خلال الأيام المقبلة ولن يترك الأمر غامضا كما هو الحال حاليا، لافتا إلى أنه فى حال عودة الدورى سيقام على ملاعب معينة وفقا لخطة اتحاد الكرة التى قدمها لوزير الرياضة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوقي غريب: كورونا حرم المنتخب من مواجهة ألمانيا وفرنسا وديا في يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.