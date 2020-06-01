شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد ضم جون أنطوى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن استبعاد النادى الأبيض لفكرة ضم الغانى جون أنطوى، مهاجم بيراميدز، فى فترة الانتقالات المقبلة، بعد عرض اللاعب خلال الفترة الماضية على الإدارة البيضاء، وذلك بعدما كشفت تقارير صحفية غانية عن رغبة جون أنطوى فى الرحيل عن صفوف فريقه فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وأوضحت التقارير الغانية أن أنطوى يرغب فى الرحيل عن الدورى المصرى بشكل عام والتوجه إلى إحدى دوريات الخليج، وقال موقع "غانا ويب" الغاني، إن أنطوى بدأ التفكير فى ذلك ظنا منه أنه ليس الخيار الهجومى الأول بالنسبة للكرواتى أنتى تشاتشيتش، مدرب بيراميدز، وذلك على الرغم من التقارير التى تؤكد أن الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق لبيراميدز يتمسك ببقاء أنطوى متحفظًا على مقترح إدارة التعاقدات بالنادى بإمكانية الاستغناء عن خدمات "أنطوى"، خاصة بعد تلقيه العديد من العروض الخارجية فى الفترة الحالية حيث منذ انضمامه لـ بيراميدز فى 2019 ظهر فى 32 مباراة ونجح فى تسجيل 10 أهداف وصناعة 3.

ويواصل مسئولو الزمالك المشاورات مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق حول الملفات المختلفة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، وعلى رأسها ملف التعزيزات المختلفة لصفوف الفريق بعدما طلب المدرب الفرنسى التعاقد مع ظهير أيمن ومهاجم ولاعب وسط بصورة مبدئية لتعزيز وجود بدائل لحازم إمام فى الجبهة اليمنى إلى جانب الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى فى خط الوسط إلى جانب بديلا مميزا للمهاجم مصطفى محمد وذلك ضمن التحضيرات التى يجريها مجلس إدارة النادى الأبيض لتعزيز القوة الضاربة للفريق فى الموسم المقبل، انتظاراً لحسم مصير الموسم الكروى الحالى بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط الكروى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضى.