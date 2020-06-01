شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يُهنئ "فلفل" بعيد ميلاده بطريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على تهنئة محمود خليل "فلفل" حارس مرمى فريق كرة اليد بنادى الزمالك، بعيد ميلاده، حيث قام جنش بنشر صورة الأخير حاملاً كأس البطولة، عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، معلقًا عليها: "كل سنة وأنت طيب يا صاحبى" ليرد "فلفل" على حارس فرق الكرة قائلاً: "وأنت طيب يا أبو الأجناش يا عالمى".

محمود خليل "فلفل"، كان كشف عن برنامجه اليومى أثناء توقف النشاط الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال فلفل إنه حريص على قضاء الوقت فى المنزل، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أنه يتدرب ساعة يوميًا بمنزله للحفاظ على اللياقة البدنية، وأضاف فلفل أنه يلجأ إلى لعب البلاى ستشين من أجل كسر ملل الوقت والروتين اليومى.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.