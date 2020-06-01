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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 1 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الجناينى يجتمع مع وزير الرياضة غداً لمناقشة مستجدات عودة الدورى، واتحاد الكرة يُخضع جميع الموظفين لتحليل دم للكشف عن فيروس كورونا .

اتحاد الكرة يُخضع جميع الموظفين لتحليل دم للكشف عن فيروس كورونا

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة إخضاع جميع الموظفين العاملين فى الجبلاية لتحليل صورة دم، بعدما تبين أن هذا الاختبار الذى يجرى عن طريق الدم قد يستطيع رصد فيروس كورونا فى الجسم، خلال الساعات والأربع والعشرين الأولى من التقاط العدوى، وبناءً على توصية من اللجنة الطبية بالجبلاية، حيث يصاب الكثيرون بفيروس كورونا دون أن تظهر عليهم أى أعراض، أو أنهم يمرضون بعد أسبوع أو أكثر، وهو ما يجعلهم ينقلون العدوى إلى آخرين دون أن يعرفوا. المدرب المصرى مرفوض فى الإسماعيلى بعد الرحيل المنتظر لجوميز كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ناديه يرفض فكرة الاستعانة بمدرب مصرى لخلافة الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الحالى للدراويش والذى تم الاستقرار على رحيله بشكل نهائى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" فكرة الاستعانة بمدرب مصرى ليقود الاسماعيلى الفترة المقبلة مستبعدة تماماً ، إبراهيم عثمان رئيس النادى يفضل اللجوء للمدربين الاجانب ولايحبذ فكرة وجود مدرب وطنى خلال فترة تولية رئاسة الاسماعيلى إلا لو لفترة انتقالية بين مدربين لإنقاذ موقف فقط ، إنما فى ظل الوضع الحالى ووجود متسع من الوقت لإختيار مدرب أجنبى فإن النادى لن يلجأ لمدرب مصرى".

فضل مجلس إدارة نادى الزمالك، الاستمرار في سداد الالتزامات الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية لحين تحديد مصير الموسم الكروى في مصر الذى تم إيقافه منذ شهر مارس الماضى ضمن إجراءات تجنب فيروس كورونا، حيث أوضح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه حال استمرار الوضع الحالي بتأجيل تحديد مصير الموسم الكروى سيواصل النادى التزاماته مع اللاعبين والأجهزة الفنية وحال إصدار قرار بإلغاء الموسم سيكون وقتها بمحاسبة كل لاعب على ما له وما عليه مع خصم نسبة الـ25% الخاصة بالمشاركة لعدم استكمال ما يزيد عن نصف موسم خلال السنة الجارية.

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جناينى يجتمع مع وزير الرياضة غداً لمناقشة مستجدات عودة الدورى

يعقد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اجتماعاً جديداً مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، غداً بمقر الوزارة، لمناقشة مستجدات ملف عودة النشاط الرياضى فى مصر وتحديداً مسابقة الدورى العام التى تم إيقافها منذ شهر مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يرغب اتحاد الكرة فى حسم مصير الدورى لإبلاغ الأندية بالموقف النهائى سواء الاستكمال أو الإلغاء بسبب عدم وضوح الرؤية حتى الآن.

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