شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الرياضة يناقش مع الجنايني خارطة طريق الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم، خلال اللقاء المطول الذى جمعهما اليوم الإثنين بمقر الوزارة العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم في مصر وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بإدارة شئون الكرة خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع مناقشة ومراجعة الخطة الموضوعة والمتضمنة لكل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار كورونا حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضى وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال كل جوانبها ورفعها واعتمادها من مجلس الوزراء، وتتضمن تلك الخطة الشاملة ما يتعلق بالتوقيتات المحددة وتحديد المراحل الزمنية التدريجية لعودة المسابقات حال عودتها وهو ما يتم التنسيق بشأنه أيضًا مع الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) أخذًا بعين الاعتبار الالتزامات الأفريقية للأندية المصرية المشاركة ضمن منافسات بطولات كرة القدم الأفريقية الأبطال والكونفدرالية.

Advertisements

كما بحث وزير الرياضة مدى مطابقة كل الموضوعات المرتبطة باللائحة الخاصة بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى ضوء أحكام قانون الرياضة المصرى وما يرتبط بذلك من متطلبات تطوير منظومة كرة القدم في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وتضمن الاجتماع أيضًا استعراض الإجراءات الخاصة باللجنة الطبية المشتركة والمعنية بالمتابعة والإشراف الطبي والوقائى لجميع مفردات المنظومة الرياضية بما يضمن سلامة جميع المعنيين والعاملين من لاعبين وإداريين وفنيين حال عودة المسابقات الرياضية وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء التي ستصدر خلال الأيام المقبلة في هذا الشأن.