شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: كورونا يجبرنا على إلغاء الدورى.. ونتحفظ على المشاركة بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن الأرقام المتزايدة من إصابات وباء كورونا المستجد جعلت المقاولون العرب يغير موقفه بشأن استئناف مسابقة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، حرصاً على سلامة اللاعبين ومنع انتشار الوباء بشكل أكبر.

وأضاف عادل، فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" الذى يقدمه حازم إمام نجم الزمالك السابق على إذاعة أون سبورت، "كنا نؤيد استئناف الدورى فى البداية، ولكن التكلفة التى تتطلبها عودته ووجود ارتفاع فى الإصابات بكورونا دفعنا لتغيير رأينا ونفكر فى الاستعداد للموسم الجديد".

وتابع المشرف على المقاولون، يقال إن غداً سيتم حسم مصير الدورى وننتظر القرار، وهى مسئولية الدولة بشكل كامل ونوافق على أى قرار.

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وعن المكتسبات التى حققها المقاولون العرب فى الموسم الجارى قال عادل، المقاولون لديه تحفظ وحيد وهو أن نضمن التمثيل الأفريقى لأننا نستحق، سمعتنا الأفريقية مميزة ونحن أكثر ثالث نادٍ حصداً للبطولات فى الكرة المصرية، ونطالب بنظرة تعقلية بحق المقاولون فى التمثيل الافريقى بالموسم الجديد.

واختتم محمد عادل تصريحاته قائلا، "نمتلك لاعبين لم يحصلوا على فرصتهم حتى الآن، وسيكون لهم شكل مميز وثابتين على الموجودين وسنقدم وجوه جديدة.

وكان أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى السابق، قد أكد أن بطولة كأس مصر لن يتم إلغاؤها فى الموسم الجارى، رغم فترة التوقف الطويلة التى بدأت منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وغموض مصير الموسم بأكمله بما فى ذلك مسابقة الدورى العام، واستشهد شوبير بتصريحات محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والذى أكد أن مباريات الكأس لا تمثل عبئاً على جدول المسابقات، خاصة أن المباريات المتبقية من عمر المسابقة معدودة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.