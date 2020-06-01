شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز لـ ”الخليج 365”: نفسى أكمل مع الإسماعيلى ومُعجب بحكمة المصريين مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفتقد كرة القدم ولكن الصحة والأمان أهم من الساحرة المستديرة

لم يخطرنى مسئولو الإسماعيلى بقرار الرحيل وأتمنى الاستمرار

أعشق الإسماعيلى وأحلم بالتتويج بكأس العرب

أؤيد إبراهيم عثمان في عدم المغامرة بعودة الدوري

عمر جابر "مُبدع" ويستحق لقب الأفضل في مصر

الحكومة المصرية تصرفت بحكمة وذكاء في أزمة كورونا

ثنائية ساسى وطارق حامد في الزمالك "مثالية"

الاحترافية تكشف عقلية نجوم الإسماعيلى في العزل المنزلى

باهر المحمدى لن يرحل عن الإسماعيلى

الإسماعيلى يملك 4 مواهب ستكون الأفضل بلا منازع

انتظروا الإسماعيلى بشكل مختلف في الدوري الثانى للدوري

"بحب الإسماعيلى.. أشعر بالفخر لتولى تدريب هذا الفريق العظيم.. نفسى أكمل رحلتى مع النادى وبحلم بالتتويج بكأس العرب حتى تكون هدية غالية للجماهير الرائعة هنا في هذه المدينة الهادئة".. بهذه الكلمات تمسك الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلى بالاستمرار في منصبه بعد التأكيدات التي أفادت باقتراب رحيله عن النادى الأصفر، ”الخليج 365” التقى المدرب الفرنسي ليجيب عن كل الأسئلة التي تشغل الشارع الإسماعيلاوى ودار شريط الحوار التالى:

كيف ترى طول فترة توقف الدوري الحالية؟

نفتقد كرة القدم بالطبع ولكن صحة المواطنين أهم من كرة القدم، نفتقدها ونتمنى عودتها ولكن الأهم الأن إنقاذ الناس وإبقاؤهم في أمان".

هل تستطيع مراقبة اللاعبين في العزل المنزلى؟

توقفت التدريبات الجماعية منذ فترة طويلة ونتخوف من الانتظار مجددًا، وأتواصل مع اللاعبين من خلال جروب الواتساب وفرضت عليهم تدريبات فردية لتقليل أضرار فترة التوقف، لا أستطيع مراقبة تنفيذهم للتدريبات ولكنها الاحترافية التي ستتحكم في كل لاعب عن الآخر، لديهم مسئولية على عاتقهم يجب أن يتحملوها لو أرادوا الاستمرار أقوياء في الملعب.. العقلية سوف تشكل فارقا كبيرا في هذه الآونة"

Advertisements

ما هى توقعاتك لبطولة الدوري وهل تؤيد منح اللقب للأهلى حال الإلغاء؟

لا أعلم ماذا سيحدث في الأيام المقبلة، كل ما أعرفه أن الصحة أهم من كرة القدم، ونعرف جيدًا أن حسم هذه الأمور يتوقف على قرار الدولة مثلما حدث في فرنسا بعدما وصل الضحايا لـ 25 ألف لذا قررت الدولة إلغاء البطولة وتتويج باريس سان جيرمان باللقب، ولكن في مصر لا أعرف قرار الدولة، ولكنى أؤيد قرار إبراهيم عثمان رئيس النادى بالانتظار حتى شهر يوليو لتقييم الوضع كاملا فليس هناك داعى للمغامرة".

ما تقييمك للإسماعيلى منذ توليك المسئولية؟

توليت تدريب الفريق منذ يناير الماضى، اعترف أن هناك أشياء جيدة وأخرى ليست جيدة وحتى أكون أمينا فلقد مرت 4 أشهر على وجودى ورأيت فريقًا يملك مواهب متميزة ينتظرها مستقبل واعد، بعضهم لديه ثبات في المستوى ويؤدى بشجاعة هائلة ولكن هناك قصور في بعض الأشياء أهمها أن فريقى يفتقد للنضج والكفاءة أمام مرمى الخصم ولا يمكن إنكار ذلك لقد أهدرنا فرصا كثيرة للتسجيل في مباريات كثيرة وحاولت تدريبهم على كيفية إنهاء الهجمة بشكل صحيح، أنا مقتنع أنى أملك لاعبين جيدين يحتاجون لاكتساب الثقة فقط".

كيف ترى فرص تتويج الإسماعيلى بالبطولة العربية؟

قدمنا مباريات مميزة في البطولة العربية وفزنا على فريق كبير مثل الرجاء المغربى والتتويج بالبطولة سوف ينقلنا نقلة كبيرة، أحلم بالوصول للمباراة النهائية ولعبها في أجواء جماهيرية ساحرة بملعب الإسماعيلية حتى نهدى الجماهير اللقب الغالى".

ما أسباب تراجع الإسماعيلى في الدوري؟

خسرنا مباريات سهلة بسذاجة أضعنا فرص سهلة وفقدنا الكرة في مواقف كثيرة بشكل غريب ولكن أنا متفائل لأننا نتحسن تدريجيا فردياً وجماعياً والدليل الأداء في البطولة العربية، أنا مؤمن بفريقى وأثق باللاعبين وأحب جماهير الإسماعيلى وبالمزيد من الشخصية والثقة في الملعب سوف نحقق نتائج أفضل في الدور الثانى للدورى".

هل تلقيت أخطارًا من مسئولي الإسماعيلى بالرحيل عن النادى؟

لم يخطرنى أحد بشىء حتى الآن، أنا مبسوط وسعيد في النادى وفخور بكونى مدربًا للإسماعيلى لم ألعب الكثير من المباريات مع الفريق ولكنى أحب هذا النادى كثيرًا فلقد شعرت بشخصيته وقوته، أريد حقاً الوصول للمباراة النهائية بالبطولة العربية والتتويج باللقب الأول في تاريخ الإسماعيلى منذ فترة طويلة حتى نرسل رسالة للجماهير أننا نبنى فريق مثمر للمستقبل".

وتابع المدرب الفرنسي: "الوقت ليس مناسبًا للحديث عن تمديد تعاقدى أو رحيلى عن النادى، لا أحد يعلم ماذا سوف يحدث غدًا علينا الانتظار لنهاية أزمة كورونا وتحديد مصير الدوري، أنا لست قلقًا وواثق مما فعلته خلال شهور قليلة، عملت في جو رائع مع لاعبين وجهاز فنى ومجلس إدارة مميزين".

ويضيف جوميز: "بالطبع أتمنى الاستمرار مع الإسماعيلى لأننى مقتنع أن هذا الفريق لديه مستقبل عظيم بهؤلاء اللاعبين الصغار وإذ قدر لنا الاستمرار سويًا سيكون تحديًا كبيرًا في مسيرتى التدريبية".

كيف ترى رغبة باهر المحمدى في الرحيل عن الإسماعيلى؟

باهر لاعب جيد جدًا على المستوى الفني ولديه عقد مع النادى وكابتن واعد، يمثل مستقبل الفريق يساعد زملاؤه ويحمسهم للقتال في الملعب، مبسوط جدًا بالتعامل معه وأثق أنه ما زال لديه الكثير ليقدمه للإسماعيلى، وأعتقد أنه مستمر معنا الموسم المقبل، فهو يملك إمكانيات عظيمة يجب أن يطورها للأفضل دومًا"

ما هى المراكز التي تحتاج للدعم في الإسماعيلى؟

نحن أقوياء جدًا ولدينا 3 أو 4 لاعبين سيصبحون أفضل لاعبين في مصر بالسنوات المقبلة، وإدارة النادى تحاول تدعيم الفريق بلاعبين متميزون".

من اللاعب الذى تراه الأفضل في مصر؟

عمر جابر لاعب بيراميدز لاعب مبدع يمنح فريقه الأفضلية المطلقة، يتحرك بين الخطوط بسهولة ويجذب الكرة بشكل رائع، ويعجبنى الثنائى فرجانى ساسى وطارق حامد في الزمالك فهم الأفضل في جانب دفاع المنطقة".

كيف ترى تعامل الحكومة المصرية مع أزمة كورونا؟

أقدر للغاية مافعلته الحكومة المصرية لمواجهة هذا الوباء اللعين، للحقيقة اتخذت قرارات موفقة للغاية منذ بداية الأزمة، هم حكماء للغاية وتصرفوا بذكاء شديد وأتمنى أن تستمر الحكمة لنهاية هذه المرحلة".