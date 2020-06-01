شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير متضاربة حول تقديم أرسنال عقدًا جديدًا لـ«أوباميانج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب عقد النجم الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج من الانتهاء مع أرسنال بنهاية يونيو 2021، ما يتيح له التفاوض مع أي فريق للانضمام إليه بداية من يناير القادم، كما يفتح له باب الرحيل عن الفريق هذا الصيف إذا أراد أرسنال الاستفادة المادية من بيعه.

وتضاربت التقارير خلال الساعات القليلة الماضية حول تقدم إدارة الجانرز لهداف الفريق بعقد جديد يربطه مع الفريق لأبعد من 2021، إذ كانت صحيفة «ليكيب» الفرنسية قد نشرت، صباح اليوم الاثنين، خبرًا أكدت فيه تقديم الفريق اللندني عرضًا للاعب لتجديد تعاقده.

في المقابل، أكدت شبكة ESPN الأمريكية عدم صحة تلك المعلومة وعدم تقديم أرسنال بأي عروض لتجديد عقد اللاعب الحاصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم القادم بالمشاركة مع محمد صلاح وساديو ماني، نجمي ليفربول.

ويحتل «أوباميانج» حتى الآن صدارة هدافي الجانرز هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بـ 17 هدفًا كما ينافس على لقب هداف البطولة محتلًا المركز الثاني حتى اللحظة خلف المتصدر جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي، صاحب الـ 19 هدفًا.