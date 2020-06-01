شكرا لقرائتكم خبر عن «لا تسامح بعد اليوم».. بول بوجبا ينتفض لمقتل جوروج فلويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ندد الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، بالعنصرية ضد السود، على خلفية مقتل الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جوروج فلويد.

وقال «بوجبا»، في بيان عبر «فيسبوك»، الاثنين: «خلال الأيام القليلة الماضية، فكرت كثيرًا في كيفية التعبير عن مشاعري بشأن ما يجري في مدينة مينيابوليس».

أضاف اللاعب ذو الأصول الأفريقية: «لقد شعرت بمزيج من الغضب والشفقة والكراهية والألم والسخط والحزن».

تابع: «أشعر بالحزن على جورج فلويد وكل الأشخاص السود الذين يعانون من العنصرية كل يوم، في الملاعب والعمل والمدرسة وفي كل مكان».

مضى قائلًا: «لا بد أن يتوقف هذا الأمر، مرة وإلى الأبد، ليس غدًا ولا في اليوم التالي، هذا يجب أن يتوقف اليوم».

ختم قائلًا: «لا يمكن التسامح في الممارسات العنصرية بعد اليوم، لا أستطيع ولا أريد أن أتسامح، نحن لن نتسامح».

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وتشهد مدن أمريكية احتجاجات عنيفة على خلفية مقتل الشاب ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد على يد الشرطة أثناء اعتقاله.