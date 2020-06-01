شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن دعمه لضحية العنصرية في أمريكا: «القوة هى الوحدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر نادي ليفربول عن موقفه الرافض لمقتل الأمريكي جورج فلويد على يد أحد رجال الشرطة، حيث تجمع اللاعبون في وسط ملعب أنفيلد وجسدوا الحركة المناهضة للعنصرية.

ونشر النادي الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، مغردا «القوة هي الوحدة».

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، جثا جميع لاعبي ومدربي «الريدز» على ركبهم حول دائرة وسط الملعب في ملعب «أنفيلد»، والتقطوا صورة من المدرجات في لقطة رائعة تضامنا مع جورج فلويد الذي لقي حتفه على يد شرطي أبيض البشرة في الولايات المتحدة الاثنين 25 مايو.

ونشر عدد من لاعبي الفريق الصورة، وهم فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر-أرنولد، أندرو روبرتسون والقائد جوردان هندرسون.

وعادت التدريبات الجماعية في إنجلترا استعدادا لاستئناف الدوري يوم 17 من الشهر الجاري.

ويسعى ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما، حيث يحتاج الفريق لحصد ست نقاط فقط لحسم اللقب.

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