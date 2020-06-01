شكرا لقرائتكم خبر عن «تير شتيجن»: «جوتزه» يمكنه التأقلم في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الحارس الألماني لنادي برشلونة الإسباني مارك أندري تير شتيجن عن مواطنه ماريو جوتزه الذي تأكد رحيله عن ناديه بروسيا دورتموند بنهاية الموسم مع انتهاء عقده.
وقال «تير شتيجن»، حسب صحيفة «كيكر» الألمانية: «ماريو لاعب يمكنه التحكم في الكرة وتطوير اللعب، سيتأقلم في الدوري الإسباني بكل تأكيد».
وأضاف: «هل هدفه هو لعب كرة القدم؟ لا أعلم، عندما نتحدث لبعضنا البعض لا نتحدث أبدًا عن كرة القدم، بالنسبة لي، من المهم فقط أن يتخذ القرار الصحيح وأن يكون سعيدًا».
واختتم حارس برشلونة حديثه عن زميله السابق في المنتخب الألماني: «سيكون مناسبًا للعديد من الأندية ويمكنه صنع الفارق لكثير من الأندية».
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