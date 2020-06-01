شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: «الجبلاية» يستقر على استئناف كأس مصر لتقليص الجمعية العمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية داخل اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجناينى للدعوة للجمعية العمومية العادية لإجراء انتخابات اتحاد الكرة لاختيار مجلس إدارة جديد لإدارة الكرة المصرية خلال منتصف نوفمبر المقبل بعد الانتهاء من إجراءات اعتماد لائحة النظام الأساسى سواء من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» أو من الجمعية العمومية خلال شهر يوليو المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الجبلاية تنتظر اعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة التى ستجرى بها الانتخابات من جانب «فيفا» حتى يتم دعوة الجمعية العمومية خلال شهر يوليو المقبل قبل أن تتم الدعوة للانتخابات خلال 45 يوما من اعتماد اللائحة والميزانية الختامية للعام الجارى.

ووفقا لمصدر مطلع فإن هناك اتجاها داخل الجبلاية لمنع عدد كبير من أعضاء المجلس السابق من الترشح للانتخابات سواء بتطبيق بند الـ8 سنوات أو بعدم ترشحهم للمناصب المختلفة بسبب رفض أعضاء الجمعية العمومية لأدائهم خلال الفترة السابقة، وأنهم حصلوا على كافة الفرص من أجل تطوير الكرة المصرية دون جدوى، فى الوقت الذى أكد فيه المصدر أن هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للجبلاية سيتم السماح له بالترشح لرئاسة الجبلاية لكونه يعتزم الترشح على منصب رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» إلى جانب علاقته القوية بالجمعية العمومية، ووفقا للمصدر نفسه فإن المجلس المنتخب سيستمر فى قيادة الكرة المصرية لمدة 8 أشهر فقط تبدأ من 16 نوفمبر المقبل وتنتهى يوم 21 يونيو 2021 قبل إقامة أوليمبياد طوكيو وفقا للقانون، فيما تقرر إقامة مباريات كأس مصر من أجل تطبيق قرار تقليص عدد الجمعية العمومية إلى 96 ناديا فى الانتخابات المقبلة.