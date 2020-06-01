شكرا لقرائتكم خبر عن «سراج الدين» يشكو «آل الشيخ» للنائب العام.. ويبعث برسائل للخطيب وجمهور الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي خمس رسائل إلى جمهور النادي الأهلى فيما يتعلق بخلافه مع المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وقال سراج الدين في فيديو له عبر صفحته على الفيس بوك أولا ً أشكر جمهور الأهلى العظيم على كم الدعم والمساندة والتى جعلتنى فخوراً وسعيداً ومطمئن، الجمهور العظيم لما يبقى في ظهر حد دى نعمة وفضل كبير من ربنا

وتابع:«كل شخص كتب تعليق لى أو كلمنى بشكل مباشر من مشجعى النادي أو من أعضاء النادي فأنا فخور بانتمائي لهذا الكيان العظيم».

وواصل:«أحب أن أشكر كافة زملائي، وأشكر طلابي وأساتذتي ونائب رئيس الجامعة الأمريكية الذي دعمنى بشكل مباشر».

وأضاف:«حتى جمهور الأندية الأخرى التي دعمت موقفى، فنحن أبناء بلد واحدة، هي مصر العظيمة».

وأكد سراج الدين أنه وصلته رسائل من الشعب السعودي وأحد زملائه السابقين تدعم موقفه وتدعم النادي الأهلي مؤكداً أنه يختلف مع أشخاص لكنه لا يختلف مع قامة السعودية والشعب السعودي الشقيق.

وأتم:«في النهاية أحترم بشكل كامل زملائي في مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم محمود الخطيب، بعض الناس حللوا عبارة قلتها أن عيني ليست مكسورة بعض الناس حمل الجملة على زملاء لى في المجلس وهذا غير صحيح ولم أقصد هذا أبداً».

Advertisements

وقال:«إن كنت أقصد أشخاص فأقصد المتشدقين بالمبادىء وهم يعرفون نفسهم جيداً، وليس النادي الأهلي أبداً، إذا كان هناك بلاغ تقدم ضدى فأستقدم ببلاغين ضد من هاجمني بلاغ سب وقذف حدث أمام الجميع وبلاغ تشهير بوالدي بدون أي وجه حق أو أي إثبات».