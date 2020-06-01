شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يعرض «جورجينيو» على يوفنتوس في صفقة تبادلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعرض نادي تشيلسي الإنجليزي لاعبه الإيطالي جورجينيو على نادي يوفنتوس من أجل عقد صفقة تبادلية ينتقل بموجبها فيدريكو برنارديسكي من تورينو إلى العاصمة الإنجليزية لندن للانضمام للبلوز.

وأوضحت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن المدير الفني للسيدة العجوز ماوريسيو ساري عازم على ضم جورجينيو للتدرب تحت قيادته مجددًا بعدما اجتمعا سابقًا أثناء تدريب «ساري» لنابولي ثم لتشيلسي.

وعانى «برنارديكسي» من قلة المشاركة مع يوفنتوس هذا الموسم وقد يجد الانتقال لتشيلسي فرصة لإحياء مسيرته الكروية تحت قيادة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد.

وشارك «برنارديسكي» في 24 مباراة هذا الموسم مع السيدة العجوز سجل خلالها هدف واحد وصنع مثله، وفي المقابل، شارك جورجينيو في 37 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم سجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين.