شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة ينشر صورة مع أفشة ويعلق: عشرة العمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عبد الله جمعة لاعب الزمالك ضورة تجمعه بمحمد مجدى أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى معلقا عليها :" عشرة العمر".

من ناحية أخرى وضعت إدارة نادي الزمالك خطة لتسويق اللاعبين المعارين الموسم الحالي إلي فرق خارجية عقب انتهاء الإعارة ، حيث سيتم بيع جميع اللاعبين المعارين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عدا الثنائي أحمد رفعت المعار إلي الاتحاد السكندري وأحمد فتوح المعار إلي سموحة وفقا لما اعلنه مرتضي منصور رئيس الزمالك ، كما تتضمن خطة التسويق اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم وفقا لرأي الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق والذي استقر بنسبة كبيرة علي اللاعبين الراحلين عن قائمة الزمالك الموسم المقبل.

وتتضمن خطة الزمالك لتسويق اللاعبين بعض الخطوط العريضة وفي مقدمتها عدم تجديد إعارة أي لاعب من المعارين، أو خروج الراحلين بنظام الإعارة مرة أخري ، حيث يرغب الزمالك في الاستفادة ماديا من بيع اللاعبين بدلا من الإعارة وتوفير أماكن في قائمة الفريق وكذلك عدم تحمل الزمالك أي أعباء مالية إضافية في حالة إعارات اللاعبين.