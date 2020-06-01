شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يقرر إلغاء جميع مسابقات السيدات والناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020 ، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي ، وذلك حفاظا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا .

"الخليج 365" يرصد أبرز قرارات مجلس اليد فى اجتماع اليوم كالتالي :

1 - تكليف الدكتور محمود العدل عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد بدراسة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد و ذلك باتباع التعليمات الوقائية الصادرة من الاتحاد الدولى لكرة اليد و اللجنة الاوليمبية المصرية و وزارة الشباب و الرياضة بالتعاون مع الدكتور حسن كامل رئيس اللجنة الطبيه باللجنة الاوليمبية المصرية و عمل تقرير مفصل تمهيدا لعودة النشاط و فى انتظار قرار الدولة بعودة النشاط الرياضى.

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2 - استمرار انعقاد مجلس الادارة انتظارا لقرار الدولة بعودة النشاط الرياضى بصورة كاملة.

3 - حفاظا على ابنائنا لاعبى و لاعبات كرة اليد تم الغاء جميع مسابقات الناشئين و الناشئات و السيدات للموسم الرياضى الحالى باستثناء مرحلة الحافز الرياضى للناشئين و الناشئات مواليد 2002.

4 - جارى دراسة موقف المسابقات و الصعود و الهبوط بدورى المحترفين للرجال و مسابقة الدورى الممتاز و مسابقة دورى الدرجة الاولى طبقا للفترات المتاحة لاستكمال المباريات.