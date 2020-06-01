شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يقرر إلغاء جميع مسابقات السيدات والناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020 ، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي ، وذلك حفاظا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا .
"الخليج 365" يرصد أبرز قرارات مجلس اليد فى اجتماع اليوم كالتالي :
1 - تكليف الدكتور محمود العدل عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد بدراسة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد و ذلك باتباع التعليمات الوقائية الصادرة من الاتحاد الدولى لكرة اليد و اللجنة الاوليمبية المصرية و وزارة الشباب و الرياضة بالتعاون مع الدكتور حسن كامل رئيس اللجنة الطبيه باللجنة الاوليمبية المصرية و عمل تقرير مفصل تمهيدا لعودة النشاط و فى انتظار قرار الدولة بعودة النشاط الرياضى.
2 - استمرار انعقاد مجلس الادارة انتظارا لقرار الدولة بعودة النشاط الرياضى بصورة كاملة.
3 - حفاظا على ابنائنا لاعبى و لاعبات كرة اليد تم الغاء جميع مسابقات الناشئين و الناشئات و السيدات للموسم الرياضى الحالى باستثناء مرحلة الحافز الرياضى للناشئين و الناشئات مواليد 2002.
4 - جارى دراسة موقف المسابقات و الصعود و الهبوط بدورى المحترفين للرجال و مسابقة الدورى الممتاز و مسابقة دورى الدرجة الاولى طبقا للفترات المتاحة لاستكمال المباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد اليد يقرر إلغاء جميع مسابقات السيدات والناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.