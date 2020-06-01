شكرا لقرائتكم على غزال: رفض العودة إلى مصر بسبب ابنتى.. وعمرو وردة أغلق ملف لارسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علي غزال لاعب فريق لارسيا اليوناني، عن أنه رفض العودة إلى مصر أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف النشاط الرياضى على مستوى العالم بسبب تواجد ابنته في بلجيكا، قائلا " لم أفكر في العودة إلى مصر خلال الأزمة بسبب ابنتي المتواجدة في بلجيكا، الأفضل أن أكون في أوروبا وليس مصر " .

وأوضح على غزال خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورت"، أن الحياة والتدريبات في اليونان، بدأت تعود لطبيعتها، بعد التوقف الذي حدث بسبب فيروس كورونا المستجد، قائلا : "الحياة بدأت في العودة تدريجيا في اليونان والأمر أشبه بما قبل انتشار الفيروس الإجراءات بدأت تظهر في الوقت الحالي مثل ضرورة ارتداء الكمامة خلال وسائل المواصلات العامة بدأنا في التدريبات بشكل طبيعي لأكثر من أسبوع، بعد خضوعنا لاختبارات فيروس كورونا" .

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وعلق على غزال على أزمة زميلة عمرو وردة لاعب لاريسا، قائلا: "لم أكن متواجدا باليونان وقت الأزمة وبعد عودتي رئيس النادي أكد لي أن اللاعب لم يكن ملتزما في التدريبات وعمرو وردة أغلق هذا الملف وعاد لنادي باوك" .

واختتم على غزال، أنه في الوقت الحالي لا توجد أي عروض رسمية، قائلا: "لا أمانع في خوض الانتقال إلى أي من الدوريات العربية".