شكرا لقرائتكم محمد الخولي: المصري بدأ في تعقيم الملاعب تحسبا لعودة النشاط الكروي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن الإدارة ستبدأ تعقيم جميع ملاعب النادي والبوابات بشكل جيد، تنفيذا للإجراءات الاحترازية وتعليمات وزارة الصحة، في انتظار قرار عودة النشاط الرياضي في منتصف الشهر الجاري، مشيراً إلي أن التعقيم سيكون علي عدد من المراحل خلال الأيام المقبلة.

وكان نائب نادي المصري البورسعيدي، قد أشار إلي أن النادي طالب من مسئولي بيراميدز، 2 مليون جنيه تفعيلاً لعقد اسلام عيسي المنتقل من صفوف الفريق البورسعيدي الي نادي بيراميدز ، في مطلع موسم 2019 ، مشيراً إلي العقد ينص علي حصول النادي المصري المبلغ المذكور حال وصول بيراميدز إلي نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية بمشاركة إسلام عيسي .

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وأضاف الخولي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن المصري وضع بنداً في عقد بيع إسلام عيسي لفريق بيراميدز، ينص علي حصول الفريق البورسعيدي لقيمة 2 مليون جنيه حال وصول بيراميدز لنصف النهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، و 2 مليون جنيه أخري حال وصول الفريق إلي نهائي البطولة ، و 2 مليون جنيه أضافية حال فوز بيراميدز بكأس البطولة الأفريقية.

ووصل إسلام عيسى مع بيراميدز إلى نصف نهائي الكونفدرالية، قبل أن توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.