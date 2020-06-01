شكرا لقرائتكم طارق السيد: الكاف طبخ لقب نادي القرن لصالح الأهلي وظلم الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السيد لاعب الزمالك السابق، أن النادي الأبيض هو نادي القرن في أفريقيا بجدارة لأنه الأكثر تتويجاً للبطولات الأفريقية ، مشيراً إلي أن مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي السابق سلب حق القلعة البيضاء من التتويج بقلب نادي القرن الأفريقي ، موضحاً أن الجميع يعلم أن الزمالك هو نادي القرن ماعدا مجموعة صغيرة لا تعترف بحق الفريق الأبيض .

وقال طارق السيد في تصريحات لقناة الزمالك ، "الاتحاد الأفريقي قام بطبخ لقب القرن لصالح النادي الأهلي وظلم الزمالك الذي حصل علي بطولات أكثر"، مؤكداً أن الزمالك يجب أن يحافظ علي حقوقه ويتمسك بإعادة اللقب للنادي .

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وأضاف طارق السيد، أن الزمالك يمتلك شعبية كبيرة أكبر من أي نادي في المنطقة العربية ، مشيرا إلي أن جميع مشجعي الزمالك يلتفون حول مرتضي منصور رئيس النادي في هذه القضية .

وتنتظر لجنة ملف نادى القرن بالزمالك اجتماعاً خلال الأسبوع الجارى، من أجل وضع الرتوش الأخيرة حول الشكوى التى سيتقدم بها النادى إلى المحكمة الرياضية الدولية، والخاصة بتحركات نادى الزمالك فى قضية استرداد لقب القرن الذى حصل عليه الأهلى، حيث علق مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة على أسباب تأخر النادى فى تلك القضية منذ الإعلان عن فوز الفريق الأحمر باللقب منذ ما يقرب من 20 عامًا قائلاً، "سبب تأخر فتح ملف القرن هو استمرار عيسى حياتو بفساده بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقى قبل تولى أحمد أحمد المسؤولية".

فيما أشار مرتضى منصور إلى مستندات ملف قضية نادى القرن بأنه حصل على مستند جديد من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، سيضاف إلى أوراق القضية، وهو أن الزمالك كان متصدر ترتيب نادى القرن العشرين فى أفريقيا سنة 1996 والأهلى كان فى المركز الرابع حيث جاء الفريق الأبيض فى الصدارة ويليه كانون ياوندى الكاميرونى ثم الرجاء المغربى والأهلى رابعاً – وفقا لما أوضحه-، لذا ستقوم لجنة ملف نادى القرن بالقلعة البيضاء بالانتهاء من أعمالها خلال الفترة الحالية بعد الحصول على كافة المستندات الخاصة بالقضية من أجل تقديمها إلى المحكمة الرياضية فى الفترة المقبلة.