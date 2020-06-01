رولان غاروس: حضور المشجعين رهن قرار الحكومة الفرنسية

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باريس: أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب برنار جيوديسيلي الإثنين ان حضور المشجعين لمنافسات بطولة رولان غاروس التي أرجئت الى أيلول/سبتمبر بسبب فيروس كورونا المستجد، رهن قرار الحكومة الفرنسية.

وقال جيوديسيلي خلال حوار عبر الانترنت نظمه اللاعب غايل مونفيس، إن "الخيار الذي أحبذه، هو بطولة رولان غاروس بحضور أكبر قدر ممكن من الجمهور. بعد ذلك، وبحسب الظروف الصحية، سنتأقلم مع التوجيهات التي تعطينا إياها الحكومة".

وتابع "الحكومة هي التي ستقرر بشأن الحضور والعدد الأقصى المسموح به"، مشددا على ان احتمال إقامة البطولة من دون جمهور "هي الفرضية التي لا نحبذها لأن رولان غاروس، كغيرها من البطولات الكبرى، هي لقاء بين اللاعبين والجمهور".

ورأى ان التفاعل بين الطرفين هو سبب "سحر هذه البطولة".

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وكان الاتحاد الفرنسي المنظم للبطولة التي تقام على ملاعب ترابية، وعادة ما تكون الثانية في جدول الغراند سلام، قد أعلن في آذار/مارس تأجيل انطلاقها من 24 أيار/مايو الى 20 أيلول/سبتمبر، بسبب "كوفيد-19".

وفي حال عدم حصول أي تعديلات إضافية في جدول الدورات، ستكون رولان غاروس ثالث بطولة من حيث الجدول الزمني، وستأتي بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (عادة آخر مواعيد الغراند سلام)، والمقررة بين 24 آب/أغسطس و13 أيلول/سبتمبر (بما يشمل التصفيات).

وأقيمت هذا العام أولى البطولات الكبرى، أستراليا المفتوحة، في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما أعلن المنظمون إلغاء بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات عادة، والتي كانت مقررة بين أواخر حزيران/يونيو وأوائل تموز/يوليو.

وعلقت منافسات كرة المضرب الاحترافية اعتبارا من آذار/مارس الماضي بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، وستبقى كذلك حتى أواخر تموز/يوليو على الأقل.