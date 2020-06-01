الخليج 365 ينشر مقترحات كاف لاستئناف دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عدد من المقترحات التي تخص استئناف بطولتي الأندية، الأبطال والكونفدرالية، في الموسم الجاري وما سيترتب عليه من تغييرات في الموسم المقبل.

إدارة المسابقات أصدرت مقترحاتها، التي حصل يلا كورة على نسخة منها، على أن تكون للجنة المسابقات والجهات المنظمة للبطولة الحق في الموافقة عليها أو تعديلها.

المقترحات جاءت بسبب تعليق النشاط الرياضي منذ عدة أشهر ماضية بسبب فيروس كورونا، مما ترتب عليه حالة تخبط في مواعيد اللقاءات المتبقية، والتي ستؤثر على مسار الموسم المقبل خاصة في ظل إعلان بعض الدوريات الأفريقية المحلية لإنهاء دورياتها.

ووفقًا للتوصيات التي أصدرتها إدارة المسابقات بالكاف، فإن هناك سيناريوهين لاستئناف منافسات بطولتي الأندية في الموسم الجاري.

وجاء السيناريو الأول ليقضي بإقامة الدور قبل النهائي في أحد أيام 31 يوليو أو 1 و2 أغسطس ذهاباً، على أن تكون مواجهة العودة أحد أيام 7 أو 8 و9 أغسطس للإياب، مع إقامة نهائي الكونفدرالية يوم 23 أغسطس، ونهائي الأبطال يوم 28 أغسطس.

أما السيناريو الثاني فينص على أن يقام ذهاب قبل النهائي أيام 4 أو 5 و6 سبتمبر، مع إقامة الإياب يوم 11 أو 12 و13 سبتمبر، ومن ثم إقامة نهائي الكونفدرالية يوم 23 سبتمبر ويوم 25 سبتمبر لنهائي الأبطال.

واقترحت الإدارة أن يتم تعديل مواعيد قيد اللاعبين بسبب التغيرات التي ستطرأ على النسخة المقبلة من البطولتين، لتكون فترة القيد الأول من 1 إلى 20 سبتمبر، على أن تكون الثانية في الفترة من 21 إلى 31 سبتمبر، مع بداية النسخة الجديدة في أكتوبر 2020.

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أما فيما يخص الموسم المقبل، فإن الإدارة اقترحت أربعة اقتراحات لتحدد شكل المسابقة في ظل الرغبة في تقليص مدتها بعد البداية المتأخرة، حيث جاءت كالتالي:

- إلغاء الدور التمهيدي الثاني في دوري الأبطال وهو ما يمنح اللجنة القدرة على إنهاء المسابقة قبل فترة التوقف الدولي التي ستكون في الفترة من 31 مايو إلى 6 يونيو المقبلين.

- إلغاء دور الثمانية، مع الحفاظ على دور المجموعات بشكله المعتاد، على أن يتأهل أربعة فرق فقط متصدرة للمجموعات إلى الدور قبل النهائي مباشرةً.

- إقامة الدور قبل النهائي من مباراة واحدة فقط لكل مواجهة بين فريقين، على أن تكون المباراة في نفس الدولة المستضيفة للدور النهائي في هذه النسخة.

- لعب الأدوار النهائية خلال فترة إقامة كأس أمم أوروبا 2021 وعدم الاضطرار إلى إنهاء المسابقة قبلها، وذلك بسبب البداية المتأخرة للمسابقات في أكتوبر 2020.

وفيما يخص التأهل للنسخة المقبلة من المسابقات الأفريقية، فإن الإدارة فضلت في مقترحاتها الحفاظ على اللائحة الخاصة بنظام التأهل للبطولة، سواء انتهت المواسم المحلية بشكل طبيعي أو تم إلغاءها وإنهاءها.

ووفقًا للمقترحات، فإن الدوريات المحلية التي ستنتهي بصورة طبيعية، ستتأهل الأندية لخوض المنافسات القارية بشكل طبيعي وفقًا للنظام المتبع في السنوات الماضية.

أما الدوريات التي سيتم إلغاءها واعتبارها كأن لم تكن، أو التي سيتم إنهاءها واعتماد الترتيب الحالي لها، فإن المتأهلين عنها للبطولات الأفريقية سيكونون نفسهم الذين مثلوا هذه الدول في نسخة موسم 2019-2020 من المسابقة.

الجدير بالذكر أن لائحة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، تنص على أن الدوريات المحلية التي تُلغي أو لا تقام لأي سبب يكون من حق الأندية التي شاركت في النسخة الحالية تمثيل دولها في النسخة المقبلة، وهو ما فضلت الإدارة الاعتماد عليه.