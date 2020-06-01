بالفيديو.. عضو مجلس الأهلي يرد على آل الشيخ بـ5 رسائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه محمد زكريا سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر لكل من سانده خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه لم يقصد توجيه إي إساءة لزملائه في المجلس.

ونشب خلاف بين محمد سراج وتركي آل الشيخ بعدما دخلا في تراشق لفظي بشكل قوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

ونشر محمد سراج اليوم الإثنين فيديو عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" وجه فيه خمس رسائل، جاء نصها كالتالي:

"مهما عبرت عما بداخلي، لن أوفي جماهير الأهلي حقها بعد الدعم الذي رأيته، هذا يجعلني أطمئن للغاية، جمهور الأهلي عندما يكون في ظهر شخص يعتبر نعمة وفضل، أنا فخور لكوني ضمن عائلة الأهلي والمنتمين للنادي، ولا خوف على الأهلي في وجود هؤلاء الجماهير بهذه القوة والانتماء".

"أشكر أيضا بعض جماهير الزمالك على دعمهم لي باستثناء البعض الآخر الذي هاجمني، لأننا في النهاية جمهور مصر، مساندة جماهير الزمالك لي فرقت معي كثيرا، دائما أقول أن خلافنا ليس مع نادي الزمالك أو جماهيره، ولكن مع بعض المسؤولين الذين أساؤوا لبلدهم وناديهم قبل الإساءة للأندية المنافسة".

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"وجدت دعمًا أيضا من الجماهير السعودية، تلقيت العديد من الرسائل لمساندتي أمام الإساءة التي تلقيتها وأكدوا لي أنها لا تمثلهم، هناك روابط قوية تجمع بين مصر والسعودية لا أحد يستطيع تغييرها، وهناك علاقات ربطت الأهلي سابقا مع العديد من القامات السعودية مثل الأمير عبدالله الفيصل والشيخ صالح كامل رحمهما الله، تظل ذكراهم الطيبة موجودة حتى الآن".

"يجب التأكيد على مدى احترامي وحبي لزملائي وأخوتي في مجلس إدارة الأهلي وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب، البعض فسّر جملة (عيني مش مكسورة) بشكل خاطئ بعدما عكسوا ذلك على زملاء لي في المجلس، ذلك الأمر عاري تماما عن الصحة، كنت أقصد مسؤولين كبار في أندية أخرى يعرفون أنفسهم جيدا ويتشدقون بالأخلاق والمبادئ، لكن سمعتهم تسبقهم ومصر كلها تعرف ذلك، هؤلاء هم الذين قصدتهم وليس أصدقائي في المجلس".

"ما زلت ثابت على موقفي وسأظل كذلك، الله لن يخذلني طالما أسير مع الحق، ولا مشكلة في التقدم ببلاغ ضدي، نحن في دولة قانون وأثق في ذلك، لدي إصرار على إكمال الطريق حتى النهاية (مبتعبش ومبزهقش)، الله هو العدل والحق".

"حديثي ليس بصفتي كمسؤول في الأهلي أو في الجامعة الأمريكية، ولكن بصفتي مواطن مصري حر لديه كرامة، الكرامة هي سمة المصريين الأولى من الكبير حتى الصغير، ربنا كبير ومصر أم الدنيا والأهلي أعظم نادي في الكون".