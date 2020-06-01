نصيحة إلى مهاجم أورلاندو بالانتقال إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نصح بيري موتابا، نجم خط وسط منتخب زامبيا السابق، مواطنه جوستين شونجا، لاعب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، للبحث عن خوض تجربة جديدة من أجل التعبير عن إمكانياته.

جوستين شونجا ارتبط بالانتقال إلى الأهلي بعدما أصبح قريبا من الرحيل عن أورلاندو بيراتس في نهاية الموسم الحالي، وسط محاولات أيضا من يانج أفريكانز بطل تنزانيا للتعاقد مع اللاعب.

وقال موتابا في تصريحات لصحيفة "sowetanlive" الزامبية اليوم الإثنين: "بالنسبة لي ، إذا كان فريقًا كبيرًا مثل الأهلي مهتمًا بالتعاقد مع شونجا، فعليه التفكير في الذهاب إلى هناك".

وأضاف الذي لعب سابقا في أورلاندو بيراتس: "يمكن أن يشكل الأهلي بيئة مختلفة، لأنه من الصعب الآن أن يلعب أساسيا بدلا من جابادينهو مهانجو نجم الفريق".

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وتابع صاحب الـ40 عاما: "ولكن في نهاية المطاف، الأمر متروك للاعب، ليس من الجيد أن يكافح للعب هذا الموسم، ويمكن أن يساعده الانتقال إلى مصر على تخليص نفسه".

ويرى موتابا الذي أصبح الآن مدربا في الدوري الزامبي مع فريق باور ديناموز، أن شونجا مهاجم خاص يمكنه اللعب في أي دوري في العالم.

وأتم قائلا: "شونجا موهوب، يمكن لكل فريق في العالم أن يكون سعيدًا بوجود لاعب من جودته، إنه يسجل من جميع الزوايا، معظم المهاجمين يسجلون فقط عندما يكونوا داخل منطقة الجزاء، لكن شونجا يضرب من كل مكان".

يُذكر أن المهاجم الدولي الزامبي جوستين شونجا (23 عاما) لم يسجل أي هدف في 11 مباراة لعبها مع أورلاندو بيراتس خلال الموسم الجاري، عكس المهاجم الأساسي جابادينهو مهانجو الذي يتصدر هدافي الدوري الجنوب الإفريقي برصيد 14 هدفا.