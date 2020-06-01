تقرير.. 5 سيناريوهات عالمية تحسم مصير الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

وسط الانشغال بانتشار فيروس كورونا المستجد، في الأراضي المصرية والعالم أجمع، تعلق الجدل الأبرز في أوساط الكرة المصرية بمصير الدوري المصري الممتاز، والذي اقترب من الحسم تبعًا لتصريحات رسمية.

وتوقف النشاط الرياضي المصري في شهر مارس الماضي، عقب ظهور مرض "كوفيد-19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا المستجد في الأراضي المصرية، وهو التوقف الذي سيمتد حتى منتصف يونيو الجاري، قبل اتخاذ قرارات جديدة في هذا الشأن.

وقال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم إن الثلاثاء المقبل سيشهد اجتماعًا مع مسؤولي وزارة الرياضة المصرية، لاتخاذ قرار نهائي بشأن استكمال الدوري المصري الممتاز، أو إلغاء المسابقة.

ورغم أن الجدل المثار في الأسابيع الماضية تعلق بمصير لقب المسابقة، إلا أن تحديد أصحاب المقاعد المشاركة في مسابقتي الأندية الأفريقية بالموسم المقبل سيصبح بدوره مأزقًا جديدًا أمام مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، خاصة بعدما طالب المقاولون العرب بأحقيته في المشاركة تبعًا لموقفه الحالي في جدول الترتيب.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة، برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة أمام المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة أمام الزمالك صاحب المركز الرابع، وتتبقى للأهلي مواجهة مؤجلة، بينما تتبقى مباراتان للزمالك.

ويترقب كثيرون القرار المتعلق بالهبوط إلى الدوري المصري الممتاز "ب" في ظل تقارب شديد بين ما يقرب من نصف أندية جدول المسابقة المحلية المصرية، حيث تفصل ست نقاط فقط المصري صاحب المركز العاشر عن مصر للمقاصة صاحب المركز السابع عشر "قبل الأخير".

جدل حسم اللقب والهبوط وكذلك المراكز المؤهلة للمسابقات القارية لم يتعلق فقط بالكرة المصرية، فالعديد من الاتحادات القارية وروابط الأندية التي اتخذت قرارات بإلغاء الموسم عانت من استحالة القدرة على إرضاء جميع الأطراف.

الدوري الأوروبي الأبرز الذي تم إلغاؤه في الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا كان دوري الدرجة الأولى الفرنسي، والذي أعلنت رابطته نهاية شهر أبريل الماضي منح اللقب لفريق باريس سان جيرمان، بفضل تفوقه في صدارة الترتيب بفارق 12 نقطة أمام أقرب ملاحقيه، قبل عشر جولات من نهاية الموسم، مع تبقي مباراة مؤجلة لفريق العاصمة الفرنسية.

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القرار تضمن أيضًا منح مارسيليا وستاد رين بطاقتي التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، رغم تفوق رين صاحب المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة أمام ليل أقرب ملاحقيه، بينما تقرر هبوط أميان وتولوز لدوري الدرجة الثانية.

ذلك القرار فجر غضب بعض الأندية الفرنسية، حيث لجأ ليون صاحب المركز السابع والذي فقد فرصة التأهل الأوروبي لساحات القضاء، وهو الأمر ذاته الذي فعله أميان وتولوز، إلا أن المحكمة الإدارية بالعاصمة الفرنسية باريس رفضت دعاوى الأندية الثلاث.

ورغم حجب لقب الدوري الهولندي الممتاز في الموسم الحالي، وإلغاء الهبوط، إلا أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم لم يسلم من الاعتراضات القوية التي وصلت إلى ساحات القضاء أيضًا.

ويتفوق أياكس أمستردام على ألكمار في قمة الترتيب بفارق الأهداف فقط، وهو ما دفع الاتحاد الهولندي لحجب اللقب، وقرر منح الفريقين بطاقتي التأهل لدوري أبطال أوروبا، مع منح أياكس البطاقة الأولى، المؤهلة مباشرة لـ "بلاي أوفس" بينما سيتعين على ألكمار خوض ثلاثة مراحل بالتصفيات، ليفجر القرار غضب مسؤوليه، حيث أعلنوا رفع دعوى قضائية.

ناديا كامبور ودي جرافسخاب صاحبي المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الثانية الهولندي أعلنا بدورهما التوجه إلى ساحات المحاكم، بسبب إلغاء الصعود.

في بلجيكا وإسكتلندا لم تختلف التجربتان كثيرًا، حيث تشهد المسابقتان نظامًا يقضي بخوض دورة نهائية بعد انتهاء الموسم، لتحديد البطل والمراكز المؤهلة للمسابقتين الأوروبيتين.

وتفوق كلوب بروج بشكل كبير قبل جولة واحدة من نهاية المرحلة الرئيسية بالدوري البلجيكي الممتاز، حيث تصدر جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، وبفارق 15 نقطة أمام خينت صاحب المركز الثاني، وما هو لم يفتح الباب أمام تردد كبير لمنح الفريق اللقب، خاصة أن هذا الفارق كان سيمنحه أفضلية كبيرة في التصفيات النهائية.

وضع مشابه إلى حد كبير شهدته المسابقة الإسكتلندية، حيث تفوق سلتيك بفارق 13 نقطة أمام رينجرز صاحب المركز الثاني، قبل ثلاث جولات فقط من نهاية المرحلة الرئيسية، وخوض مرحلة التصفيات النهائية، ليحصل رسميًا على اللقب بعد قرار إلغاء المسابقة.

عقب قرار رابطة الدوري المكسيكي إلغاء المسابقة، سار المكسيكيون على نهج التجربة الهولندية، فتم حجب لقب دوري الشتاء "كلاوسورا" بعدما تفوق المتصدر كروز أزول على ليون صاحب المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة، وتأهل الفريقان إلى دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف".