تقارير: ريال مدريد يخوض باقي مباريات "الليجا" على ملعب تدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
كشفت تقارير صحفية، عن الملعب الذي سيحتضن باقي مباريات ريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني.
وذكر موقع ESPN، أن ريال مدريد سيلعب مبارياته المتبقية في الدوري الأسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ملعب التدريب.
وسيستأنف الدوري الإسباني من جديد يوم 11 يونيو المقبل بدون حضور الجماهير، بعد توقف المسابقات الكروية في إسبانيا منذ مارس الماضي.
وقبل توقف مسابقة الدوري الإسباني، كان ريال مدريد يحتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة خلف برشلونة المتصدر برصيد 58 نقطة، وذلك بعد مرور 27 جولة من عمر المسابقة.
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